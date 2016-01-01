Винус Уильямс после победы в первом круге снялась с турнира в Окленде

17-я ракетка мира, 36-летняя американка Винус Уильямс, посеянная под вторым номером, стартовала с победы над 18-летней Джейд Льюис (WC) из Новой Зеландии, занимающей в рейтинге WTA 1099-ю строчку, со счетом 7:6(2), 6:2.

Теннисистки играли 1 час 28 минут. Винус взяла шесть подач соперницы и упустила четыре своих. На счету Уильямс четыре эйса и восемь двойных ошибок, а Льюис ни разу не подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Между собой теннисистки встречались впервые.

Теннис. WTA. International. Окленд (Новая Зеландия). Хард. Призовой фонд $250.000.Одиночный разряд. 32 участницы

В ночь на 4 января в Окленде (Новая Зеландия) на турнире WTA категории International в одиночном разряде завершились матчи первого круга.После победы в первом круге Винус Уильямс снялась с турнира из-за травмы правой руки.Таким образом, японка Наоми Осака, которая победила в первом раунде немку Аннику Бек – 6:2, 6:4, без борьбы вышла в четвертьфинал.Винус Уильямс (США, 2) — Джейд Льюис (Новая Зеландия, WC) – 7:6(2), 6:2Наоми Осака (Япония) — Анника Бек (Германия) – 6:2, 6:4Юлия Гёргес (Германия) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 6) – 6:3, 6:4Наоми Броэди (Великобритания) — Данка Ковинич (Черногория) – 7:6,6:3Ана Конюх (Хорватия, 8) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 6:4, 3:6, 6:3