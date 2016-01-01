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Винус Уильямс после победы в первом круге снялась с турнира в Окленде

Винус Уильямс после победы в первом круге снялась с турнира в Окленде

В ночь на 4 января в Окленде (Новая Зеландия) на турнире WTA категории International в одиночном разряде завершились матчи первого круга.

17-я ракетка мира, 36-летняя американка Винус Уильямс, посеянная под вторым номером, стартовала с победы над 18-летней Джейд Льюис (WC)  из Новой Зеландии, занимающей в рейтинге WTA 1099-ю строчку, со счетом 7:6(2), 6:2.
Теннисистки играли 1 час 28 минут. Винус взяла шесть подач соперницы и упустила четыре своих. На счету Уильямс четыре эйса и восемь двойных ошибок, а Льюис ни разу не подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Между собой теннисистки встречались впервые.

После победы в первом круге Винус Уильямс снялась с турнира из-за травмы правой руки.

Таким образом, японка Наоми Осака, которая победила в первом раунде немку Аннику Бек – 6:2, 6:4, без борьбы вышла в четвертьфинал.

Теннис. WTA. International. Окленд (Новая Зеландия). Хард. Призовой фонд $250.000.Одиночный разряд. 32 участницы
Первый круг
Винус Уильямс (США, 2) — Джейд Льюис (Новая Зеландия, WC) – 7:6(2), 6:2
Наоми Осака (Япония) — Анника Бек (Германия) – 6:2, 6:4
 Юлия Гёргес (Германия) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 6) – 6:3, 6:4
Наоми Броэди (Великобритания) — Данка Ковинич (Черногория) – 7:6,6:3
Ана Конюх (Хорватия, 8) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 6:4, 3:6, 6:3
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