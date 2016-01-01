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Серена Уильямс объявила о помолвке с бизнесменом Оганяном

Серена Уильямс объявила о помолвке с бизнесменом Оганяном. Фото essence.com

Бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс объявила о помолвке с армянским бизнесменом Алексисом Оганяном.

«Он опустился передо мной на колени и произнес самые главные четыре слова, - написала 35-летняя теннисистка. - И я сказала ему «да», - приводит слова Серены журнал People.

О том, когда пара официально узаконит свои отношения, не сообщается.

Уильямс - четырехкратная олимпийская чемпионка в одиночном и парном разряде, единственная как среди мужчин, так и среди женщин обладательница карьерного «Золотого шлема» (включающего победы во всех четырех турнирах Большого шлема и на Олимпийских играх) в одиночном и парном разрядах. В общей сложности на счету Серены Уильямс 38 побед на турнирах Большого шлема.

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