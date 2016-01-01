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Элина Свитолина: Хочу превзойти рекорд Андрея Медведева

Элина Свитолина: Хочу превзойти рекорд Андрея Медведева

В 2016-м году Элина Свитолина установила национальный рекорд в украинском женском теннисе, завершив сезон на 14-й строчке в рейтинге WTA и мечтает занять самое высокое место в мировом рейтинге среди всех украинских теннисистов.

«Моя цель - превзойти рекорд Андрея Медведева (экс-четвертая ракетка мира и единственный украинец, которому удалось сыграть в финале турнира Большого Шлема в одиночном разряде), - заявила Элина в интервью австралийскому изданию «The Courier-Mail». - Сейчас много молодых теннисисток, которые очень хорошо играют. Я думаю, некоторым из нас просто нужно время.

Рада ли, что мои победы делают украинцев счастливее? Конечно, ведь это показывает моим молодым соотечественникам, что у них есть шансы добиться успеха при условии, если ты упорно работаешь, и если тебе немного повезет. Победа над Сереной Уильямс на Олимпийских Играх стала особенным моментом для моей страны. Я счастлива, что являюсь частью спортивных успехов Украины.

Сейчас я готовлюсь к старту «Brisbane International» и, как и на любом турнире, ставлю себе самые высокие цели».

Турнир WTA Premier в австралийском Брисбене стартует 1 января.
По материалам: Большой теннис Украины
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