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Долгополов: Захотелось острых ощущений - завел хищных котов

Долгополов: Захотелось острых ощущений - завел хищных котов. Фото kp.ua

Лучший украинский теннисист Александр Долгополов большую часть минувшего сезона пропустил из-за травмы спины. 28-летний спортсмен восстанавливался почти полгода. За это время теннисист, прозвище которого The Dog (Cобака), обзавелся экзотическими котами - африканскими сервалами, запустил новый проект по дизайну интерьеров - The Dog House и готовится к новым вызовам.

Долгополов в интервью «КП в Украине» рассказал о спорте и личной жизни.

- Я хорошо отдохнул, хотя когда пытаешься вылечить травму, то трудно просто расслабиться. Я вообще не пассивный человек. Мне постоянно нужно движение, несмотря на то что с годами иногда приятно провести день дома. В этот раз мы были на острове Неккер (Британские Виргинские острова), попробовал заниматься гольфом, но это не моя игра. Слишком долго и нудно.

- Вы еще и сыграли в шахматы с одним из самых богатых британцев (состояние оценивают в 5 миллиардов долларов.), основателем корпорации Virgin Group Ричардом Брэнсоном. Откуда увлечение шахматами?
- В шахматы я играю с детства. Это великая игра, в которую должен уметь играть каждый, кто заботится о своем мозге. Она его тренирует просто отлично. Кстати, мы еще и смотрели матч за шахматную корону. Болел за Карлсена, я - за атакующий и непредсказуемый стиль.

- Как вы себя сейчас чувствуете? Как спина?
- Чувствую себя намного лучше, я уже могу выполнять 3-4-часовую нагрузку в день, это уже что-то. Диагнозов было множество, и точно так и не ясно, что у меня за травма. Но, похоже, были спазмированы глубокие мышцы и связки спины из-за нагрузок и множественных блокировок суставов, что приводило к цепной реакции.

- Леся Цуренко восстанавливалась с бразильским физиотерапевтом на базе «Динамо». Вы хорошо знакомы с Сергеем Ребровым, не просили его посодействовать и вам?
- Мою проблему наблюдали порядка 15 врачей в разных странах, включая и одного специалиста, работающего с «Динамо», с которым познакомил Сергей. К сожалению, это была нетипичная локальная травма, поэтому большинство специалистов не смогли мне помочь, хоть и старались. Я рад, что не пришлось прибегнуть к препаратам типа кортизона, на которые нужно получать специальное разрешение.

- Вы - один из немногих, кто объяснил нежелание ехать на Олимпиаду боязнью вируса Зика…
- Не я один, те же Раонич, Халеп и многие другие не поехали на Олимпиаду именно по этой причине. К тому же у меня была проблема со спиной, и я бы все равно ничего толкового там не показал. Думаю, на Олимпиаду-2020 в Токио я поеду.

- Ждать ли вас в сборной Украины?
- По возможности я буду выступать за сборную, проблем с ФТУ нет. Главное - это мое здоровье и карьера, но сборная - тоже ее часть, так что при нормальном стечении обстоятельств я там появляться, конечно, буду, когда буду нужен.

- Какие у вас рейтинговые задачи, учитывая, что из-за травм вы пропустили большую часть сезона и не так много очков нужно защищать?
- На самом деле все мои очки заработаны до мая, их нужно защитить, чтобы не вылететь из ТОП-100. Так что задача - начать год как можно лучше и остаться до июня хотя бы на уровне 50-70-го места. После этого у меня вообще нет очков к защите, и постараюсь завершить сезон в районе 20-го места, чтобы к 2018 году был хороший задел для следующего толчка.

- Как вы готовитесь к выходу на корт?
- Готовлю весь инвентарь, разминаю тело, ем в правильное время, иногда ставлю музыку и выхожу на матч. Ритуалов у меня нет. Есть примерный план действий в день матча, вот и все.

- Кто ездит с вами на турниры?
- Со мной всегда мой физиотерапевт и обычно тренер. Иногда девушка и семья приезжают.

- Вы когда-нибудь подсчитывали, во сколько вам в год обходятся поездки, подготовка, содержание команды?
- Точной цифры не высчитывал, но, грубо говоря, это около 300 тысяч долларов в год.

- Считаете ли себя обеспеченным человеком?
- Для меня быть обеспеченным - это жить, не задумываясь о повседневных растратах. Если смотреть с этой стороны, то да, определенно я обеспеченный человек и не бедствую. Если же в это понятие закладывать другие прихоти типа машин, яхт, самолетов, недвижимости в разных странах, тогда я необеспеченный - пока что. Но как по мне, второй вариант - это скорее игрушки, которые не являются необходимостью по жизни, хоть, наверное, и приятны, если сам на них заработал.

- Что вам не нравится в собственном характере?
- Наверное, замкнутость. Я не самый открытый человек, а это не всегда хорошо для бизнеса.

- Элина Свитолина рассказывала, что перед Кубком Кремля ей угрожали. Было ли у вас подобное?
- Ой, у меня столько всего уже было! Я прожил большую часть жизни в Украине, немного известен, бывал в ночных заведениях, зарегистрирован в соцсетях, проигрывал кучу матчей, на которые многие ставят и из-за меня теряют деньги. Как думаете, мне угрожали? Кроме того, я заработал в молодом возрасте приличные деньги и наслаждаюсь жизнью. Да я многим поперек горла! Но с меня как с гуся вода, и угрозы лишь вызывают улыбку. Мне угрожать - себе дороже. Я же неуравновешенный, в редких случаях появления врага пойду до последнего. Так что я, наверное, немного по-другому реагирую на это. Эля - девочка молодая и впечатлительная, но ее есть кому защитить.

- Вы часто выкладываете фото со своей девушкой. Как долго вы вместе?
- Мы вместе больше двух лет. По жизни я не романтик. Бываю романтичным в разумных пределах, но не чересчур. Свадьбу пока не планируем, нам и так хорошо.

- Как часто у вас спрашивают о котах?
- Часто, уже пару раз приходили снимать конкретно о них сюжеты. Мне захотелось острых ощущений, вот решился купить сервалов. Они выросли и поживают отлично. Кушают примерно килограмм мяса в день. Настоящие хищники, чужому к ним не подойти. За моим питомцем Пабло смотрит моя девушка, когда я в отъездах.
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