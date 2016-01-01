Тренер Квитовой оценил сроки ее восстановления после ножевого ранения

Чешская теннисистка Петра Квитова будет как минимум три месяца восстанавливаться от нанесенной грабителем раны. Об этом Reuters рассказал представитель сборной Чехии по теннису Карель Тейкаль.«Повреждения серьезны, но Петра молода и сильна, поэтому нет причин говорить о том, что она завершит карьеру. Доктора проводили операцию на всех пяти пальцах левой руки, и поэтому она не сможет поднимать тяжести в течение трех месяцев», — заявил Тейкаль.Во вторник, 20 декабря, теннисистка в своем доме подверглась нападению грабителя, в результате которого была ранена ножом в левую руку — ею спортсменка держит ракетку. Злоумышленник забрал из дома Квитовой пять тысяч чешских крон (примерно 190 долларов) и скрылся.Квитова занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету бронзовая медаль Олимпиады-2016 и две победы на Уимблдоне.