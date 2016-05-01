Член МОК назвал ошибкой допуск россиян на ОИ-2016

Решение об участии российских спортсменов в летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро является ошибочным, считает член Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хайберг. Его слова приводит норвежское издание VG.«Думаю, что мы (в МОК) были наивны. В следующий раз мы должны быть жестче», — сказал Хайберг в ответ на вопрос, было ли ошибкой разрешить России участвовать в ОИ-2016.По словам функционера, он уже инициировал дискуссии об этом в рамках комитета, поскольку, как он отмечает, некоторые члены МОК придерживаются иного мнения.От участия в Играх-2016 были отстранены десятки российских спортсменов, в том числе в полном составе сборные по легкой и тяжелой атлетике. Кроме того, россияне пропустили Паралимпийские игры. Причиной стали обвинения в создании в РФ поддерживающейся государством системы по махинации с допинг-пробами. В основу выдвинутых претензий легли признания бывшего руководителя Российского антидопингового агентства Григория Родченкова. Его заявления приняло во внимание Всемирное антидопинговое агентство, создавшее независимую комиссию по расследованию.