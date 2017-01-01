Дмитрий Чумак – серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике в весе до 94 кг

В Сплите (Хорватия) проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике.



Украинец Дмитрий Чумак стал серебряным призером в весовой категории до 94 кг, подняв в сумме двоеборья 388 кг, как и россиянин Адам Малигов, ставший победителем. Украинец уступил сопернику из-за большего личного веса.



Отметим, что в активе Чумака также малое золото в толчке (214 кг) и малая бронза в рывке (174 кг).



Тройку призеров в двоеборье замкнул литовец Ауримас Дидзбалис (386 кг).



Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Сплит (Хорватия), 7 апреля

Мужчины. До 94 кг

1. Адам Малигов (Россия) – 388 кг в двоеборье (180 кг в рывке +208 кг в толчке)

2. Дмитрий Чумак (Украина) – 388 (174+214)

3. Ауримас Дидзбалис (Литва) – 386 (181+205)



В Сплите (Хорватия) проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике.Украинецстал серебряным призером в весовой категории до 94 кг, подняв в сумме двоеборья 388 кг, как и россиянин Адам Малигов, ставший победителем. Украинец уступил сопернику из-за большего личного веса.Отметим, что в активе Чумака также малое золото в толчке (214 кг) и малая бронза в рывке (174 кг).Тройку призеров в двоеборье замкнул литовец Ауримас Дидзбалис (386 кг).1. Адам Малигов (Россия) – 388 кг в двоеборье (180 кг в рывке +208 кг в толчке)3. Ауримас Дидзбалис (Литва) – 386 (181+205)