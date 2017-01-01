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Дмитрий Чумак – серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике в весе до 94 кг
Дмитрий Чумак – чемпион Европы по тяжелой атлетике в весе до 94 кг. Фото rbc.ua В Сплите (Хорватия) проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике.

Украинец Дмитрий Чумак стал серебряным призером в весовой категории до 94 кг, подняв в сумме двоеборья 388 кг, как и россиянин Адам Малигов, ставший победителем. Украинец уступил сопернику из-за большего личного веса.

Отметим, что в активе Чумака также малое золото в толчке (214 кг) и малая бронза в рывке (174 кг).

Тройку призеров в двоеборье замкнул литовец Ауримас Дидзбалис (386 кг).

Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Сплит (Хорватия), 7 апреля
Мужчины. До 94 кг
1. Адам Малигов (Россия) – 388 кг в двоеборье  (180 кг в рывке +208 кг в толчке)
2. Дмитрий Чумак (Украина) – 388 (174+214)
3. Ауримас Дидзбалис (Литва) – 386 (181+205)

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