Американка Твичел – чемпионка мира в плавании на 5 км; Панчишко – 23-я

В Будапеште (Венгрия) проходит шестой день чемпионата мира по водным видам спорта.



Американка Эшли Твичел стала чемпионкой мира в плавании на открытой воде на дистанции 5 км, опередив на 3,5 секунды француженку Орелье Мюллер, на 4,4 – бразильянку Ану Марселу Кунью.



Лучшей из двух украинских спортсменок была Кристина Панчишко, финишировавшая 23-й с отставанием от победительницы в 2 минуты 17,4 секунды. Марина Кирик заняла 43-е место (+4.44,3) среди 57-ми участниц заплыва.



Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт (Венгрия), 19 июля

Плавание. Открытая вода. Женщины. 5 км

1. Эшли Твичел (США) – 59.07,0

2. Орелье Мюллер (Франция) – 59.10,5

3. Ана Марсела Кунья (Бразилия) – 59.11,4

…

23. Кристина Панчишко (Украина) – 1:01.24,4

43. Марина Кирик (Украина) – 1:03.51,03 В Будапеште (Венгрия) проходит шестой день чемпионата мира по водным видам спорта.Американка Эшли Твичел стала чемпионкой мира в плавании на открытой воде на дистанции 5 км, опередив на 3,5 секунды француженку Орелье Мюллер, на 4,4 – бразильянку Ану Марселу Кунью.Лучшей из двух украинских спортсменок была Кристина Панчишко, финишировавшая 23-й с отставанием от победительницы в 2 минуты 17,4 секунды. Марина Кирик заняла 43-е место (+4.44,3) среди 57-ми участниц заплыва.1. Эшли Твичел (США) – 59.07,02. Орелье Мюллер (Франция) – 59.10,53. Ана Марсела Кунья (Бразилия) – 59.11,423. Кристина Панчишко (Украина) – 1:01.24,443. Марина Кирик (Украина) – 1:03.51,03