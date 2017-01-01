Украинцы завоевали две бронзы на юниорском ЧЕ по плаванию

В Натании (Израиль) состоялось юниорское первенство Европы по плаванию. Всего было разыграно 42 комплекта наград.



Украинцы завоевали две бронзовые медали. Их обладателями стали . Денис Кесиль в плавании на 200 м баттерфляем (1.58,19) и Никита Коптелов на дистанции 200 м брассом (2.13,78).



В общекомандном зачете победила сборная России, спортсмены которой завоевали 30 медалей – 11 золотых, 12 серебряных и 7 бронзовых. На втором месте команда Венгрии (11-8-2), на третьем – Италии (5-3-2). Сборная Украины – 21-я (0-0-2).



По общему количеству медалей первые россияне (30), вторые – венгры (21), третьи – итальянцы (11), а украинцы – 16-е (2).



Плавание. Первенство Европы среди юниоров. Натания (Израиль), 28 июня – 2 июля

Юниоры. Баттерфляй. 200 м

1. Кристоф Милак (Венгрия) – 1.53,79

2. Федерико Бурдиссо (Италия) – 1.57,83

3. Денис Кесиль (Украина) – 1.58,19



Брасс. 200 м

1. Евгений Сомов (Россия) – 2.10,79

2. Валентин Байер (Австрия) – 2.13,54

3. Никита Коптелов (Украина) – 2.13,78 В Натании (Израиль) состоялось юниорское первенство Европы по плаванию. Всего было разыграно 42 комплекта наград.Украинцы завоевали две бронзовые медали. Их обладателями стали . Денис Кесиль в плавании на 200 м баттерфляем (1.58,19) и Никита Коптелов на дистанции 200 м брассом (2.13,78).В общекомандном зачете победила сборная России, спортсмены которой завоевали 30 медалей – 11 золотых, 12 серебряных и 7 бронзовых. На втором месте команда Венгрии (11-8-2), на третьем – Италии (5-3-2). Сборная Украины – 21-я (0-0-2).По общему количеству медалей первые россияне (30), вторые – венгры (21), третьи – итальянцы (11), а украинцы – 16-е (2).1. Кристоф Милак (Венгрия) – 1.53,792. Федерико Бурдиссо (Италия) – 1.57,831. Евгений Сомов (Россия) – 2.10,792. Валентин Байер (Австрия) – 2.13,54