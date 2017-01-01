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Украинцы завоевали две бронзы на юниорском ЧЕ по плаванию

Денис Кесиль. Фото usf.org.ua

В Натании (Израиль) состоялось юниорское первенство Европы по плаванию. Всего было разыграно 42 комплекта наград.

Украинцы завоевали две бронзовые медали. Их обладателями стали . Денис Кесиль в плавании на 200 м баттерфляем (1.58,19) и Никита Коптелов на дистанции 200 м брассом (2.13,78).

В общекомандном зачете победила сборная России, спортсмены которой завоевали 30 медалей – 11 золотых, 12 серебряных и 7 бронзовых. На втором месте команда Венгрии (11-8-2), на третьем – Италии (5-3-2). Сборная Украины – 21-я (0-0-2).

По общему количеству медалей первые россияне (30), вторые – венгры (21), третьи – итальянцы (11), а украинцы – 16-е (2).

Плавание. Первенство Европы среди юниоров. Натания (Израиль), 28 июня – 2 июля
Юниоры. Баттерфляй. 200 м
1. Кристоф Милак (Венгрия) – 1.53,79
2. Федерико Бурдиссо (Италия) – 1.57,83
3. Денис Кесиль (Украина) – 1.58,19

Брасс. 200 м
1. Евгений Сомов (Россия) – 2.10,79
2. Валентин Байер (Австрия) – 2.13,54
3. Никита Коптелов (Украина) – 2.13,78
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