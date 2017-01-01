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18:33 Украинская женская эстафета 4х400 м не выступит в финале ЧМ 5 | Легкая атлетика

18:16 Украинская женская эстафета 4х100 м не прошла в финал ЧМ 47 | Легкая атлетика

17:51 Алексей Касьянов поднялся на третье место после седьмого вида десятиборья на ЧМ в Лондоне 75 | Легкая атлетика

17:28 Алексей Касьянов поднялся на пятое место после шести видов десятиборья на ЧМ в Лондоне 83 | Легкая атлетика

11:48 Макгрегор: В 8-унциевых перчатках больше двух раундов Флойд не протянет 151 | Бокс

11:30 Макгрегор: Обвинения Малиньяджи нелепы, его сильно контузило (+Видео) 139 | Бокс

10:33 Голландка Схипперс – чемпионка мира в беге на 200 м, американка Кобурн – на 3000 м, американка Риз – в прыжках в длину, поляк Файдек – в метании молота 175 | Легкая атлетика

09:42 Алексей Касьянов остался седьмым после пяти видов десятиборья на ЧМ в Лондоне 216 | Легкая атлетика

09:26 Торонто. Людмила Киченок выбыла в четвертьфинале в парном разряде 201 | Теннис