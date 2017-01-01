Последние новости спорта

12:24 Стивенсон: У Макгрегора нет ни шанса против Мейвезера, но он может гордиться собой 14 | Бокс

12:14 Майки Гарсия: Ломаченко издевался над Марриагой, но меня не впечатлил 35 | Бокс

11:25 Торонто. Халеп и Кербер вышли в 1/8 финала Конта и Квитова зачехлили ракетки 102 | Теннис

10:19 Монреаль. Надаль и Федерер вышли в третий круг, Нишикори, Раонич и Цонга выбыли и другие результаты 107 | Теннис

00:38 Американка Фрэнсис – чемпионка мира в беге на 400 м 240 | Легкая атлетика

00:20 Норвежец Вархолм – чемпион мира в беге на 400 м с барьерами 260 | Легкая атлетика

00:03 Китаянка Гон Лицзяо – чемпионка мира в толкании ядра 220 | Легкая атлетика

23:33 Торонто. Винус Уильямс стала соперницей Свитолиной по третьему кругу и другие результаты 293 | Теннис

23:03 Торонто. Надежда Киченок вышла в четвертьфинал в парном разряде 321 | Теннис