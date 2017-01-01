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Американка Фрэнсис – чемпионка мира в беге на 400 м

Американка Фрэнсис – чемпионка мира в беге на 400 м

Сегодня, 9 августа, в Лондоне (Великобритания) завершился шестой день чемпионата мира по легкой атлетике. Женщины разыграли комплект медалей в беге на 400 м.

Чемпионкой мира стала американка Филлис Фрэнсис (49,92). В борьбе за серебро бегунья из Бахрейна Сальва Эйд Насер (50,06) опередила на две сотых секунды именитую американку, чемпионку мира-2015, серебряного призера ОИ-2016 на этой дистанции Эллисон Феликс.

Украинка Анастасия Брызгина выбыла из борьбы, не дойдя до полуфинала.

После шести дней чемпионата мира в медальном зачете лидирует сборная США, спортсмены которой завоевали 15 медалей – 4 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых. Вторые – кенийцы (3-1-3), третьи – южноафриканцы (2-0-2), четвертые – китайцы и поляки (по 1-2-1), шестые – эфиопы (1-2-0).
 
На пьедестал почета за медалями разного достоинства поднимались представители из 33-х стран, украинцы медалей не завоевали.

Легкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон (Великобритания), 9 августа
Женщины. 400 м
1. Филлис Фрэнсис (США) – 49,92
2. Сальва Эйд Насер (Бахрейн) – 50,06
3. Эллисон Феликс (США) – 50,08
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