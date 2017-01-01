Последние новости спорта

00:56 Южноафриканец Уэйд ван Никерк стал двукратным чемпионом мира в беге на 400 м 108 | Легкая атлетика

00:37 Американец Кендрикс – чемпион мира в прыжках с шестом; Малыхин в финал не прошел 115 | Легкая атлетика

00:14 Француз Боссе – чемпион мира в беге на 800 м; кениец Кипруто – в беге на 3000 м с препятствиями 115 | Легкая атлетика

23:50 Торонто. Ольга Савчук стартовала с победы в парном разряде 94 | Теннис

23:35 Торонто. Павлюченкова отдала один гейм Корне и вышла во второй круг и другие результаты 105 | Теннис

23:05 Яна Качур не прошла в полуфинал ЧМ в беге на 200 м 126 | Легкая атлетика

22:43 Чешка Шпотакова победила на ЧМ в метании копья; Гацко-Федусова в финал не пробилась 114 | Легкая атлетика

20:49 Cтаховский стартовал с победы на челленджере в Словении 178 | Теннис

18:20 Останется Феттель в Ferrari на 3 года или на год? 146 | Формула-1