Олеся Повх и Сергей Никифоров - лучшие легкоатлеты Украины в марте

Завершилось голосование по определению лучших легкоатлетов Украины в марте, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.И у мужчин, и у женщин все три группы респондентов (члены Совета ФЛАУ, журналисты и болельщики) отдали предпочтение атлетам, которые лучше всего себя проявили на чемпионате Европы в помещении, который проходил в Белграде (Сербия).У мужчин лучшим был признан бронзовый призер континентального первенства по прыжкам в длину, который показал результаты 8 м 07 см в финале и 8 м 18 см в квалификации (личный рекорд и лучший результат сезона в Европе).У женщин подавляющее большинство голосов, причем второй месяц подряд, собрала, которая в Белграде завоевала серебряную награду в беге на 60 метров с личным рекордом - 7,10 секунды.Напомним, опрос традиционно проводится среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков. Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались, как треть всех голосов.