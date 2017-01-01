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Голосование за лучших легкоатлетов Украины в марте
Голосование за лучших легкоатлетов Украины в мартеФедерация легкой атлетики Украины приглашает принять участие в голосовании по определению лучших легкоатлета и легкоатлетки Украины в марте  2017 года.
 
Голосование проводится среди трех групп: экспертная группа (Совет ФЛАУ), представители СМИ и болельщики. Голоса каждой из групп при подведении итогов будут учитываться, как  треть всех голосов.

В каждой из номинаций необходимо выбрать по одному претенденту.

Голосование продолжается до 10-00 вторника, 11 апреля. Ниже перечень претендентов по номинациям (в алфавитном порядке).

Атлет марта 2017
Владимир Мисливчук - бронзовая награда на Кубке Европы по метаниям (U-23) в Лас-Пальмасе (Испания) в метании молота с личным рекордом - 69 м 47 см.

Сергей Никифоров - бронзовая награда на чемпионате Европы в помещении в Белграде (Сербия) по прыжкам в длину - 8 м 07 см (в квалификации - 8 м 18 см - личный рекорд и лучший результат сезона в Европе).

Олег Федорко - золотая награда на чемпионате мира среди ветеранов в Тэгу (Корея) по прыжкам в высоту (возрастная категория М60) с мировым рекордом - 1 м 74 см
 
Атлетка марта 2017
Марина Килипко - бронзовая награда на чемпионате Европы в помещении в Белграде (Сербия) по прыжкам с шестом - 4 м 55 см (повторение личного рекорда).

Юлия Левченко - бронзовая награда на чемпионате Европы в помещении в Белграде (Сербия) по прыжкам в высоту с личным рекордом - 1 м 94 см.

Олеся Повх - серебряная награда на чемпионате Европы в помещении в Белграде (Сербия) в беге на 60 метров с личным рекордом - 7,10 секунды

Голосование болельщиков происходит по ссылке.
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