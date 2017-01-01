Голосование за лучших легкоатлетов Украины в марте

Федерация легкой атлетики Украины приглашает принять участие в голосовании по определению лучших легкоатлета и легкоатлетки Украины в марте 2017 года.



Голосование проводится среди трех групп: экспертная группа (Совет ФЛАУ), представители СМИ и болельщики. Голоса каждой из групп при подведении итогов будут учитываться, как треть всех голосов.



В каждой из номинаций необходимо выбрать по одному претенденту.



Голосование продолжается до 10-00 вторника, 11 апреля. Ниже перечень претендентов по номинациям (в алфавитном порядке).



Атлет марта 2017

Владимир Мисливчук - бронзовая награда на Кубке Европы по метаниям (U-23) в Лас-Пальмасе (Испания) в метании молота с личным рекордом - 69 м 47 см.



Сергей Никифоров - бронзовая награда на чемпионате Европы в помещении в Белграде (Сербия) по прыжкам в длину - 8 м 07 см (в квалификации - 8 м 18 см - личный рекорд и лучший результат сезона в Европе).



Олег Федорко - золотая награда на чемпионате мира среди ветеранов в Тэгу (Корея) по прыжкам в высоту (возрастная категория М60) с мировым рекордом - 1 м 74 см



Атлетка марта 2017

Марина Килипко - бронзовая награда на чемпионате Европы в помещении в Белграде (Сербия) по прыжкам с шестом - 4 м 55 см (повторение личного рекорда).



Юлия Левченко - бронзовая награда на чемпионате Европы в помещении в Белграде (Сербия) по прыжкам в высоту с личным рекордом - 1 м 94 см.



Олеся Повх - серебряная награда на чемпионате Европы в помещении в Белграде (Сербия) в беге на 60 метров с личным рекордом - 7,10 секунды



Голосование болельщиков происходит по Федерация легкой атлетики Украины приглашает принять участие в голосовании по определению лучших легкоатлета и легкоатлетки Украины в марте 2017 года.Голосование проводится среди трех групп: экспертная группа (Совет ФЛАУ), представители СМИ и болельщики. Голоса каждой из групп при подведении итогов будут учитываться, как треть всех голосов.В каждой из номинаций необходимо выбрать по одному претенденту.Голосование продолжается до 10-00 вторника, 11 апреля. Ниже перечень претендентов по номинациям (в алфавитном порядке).- бронзовая награда на Кубке Европы по метаниям (U-23) в Лас-Пальмасе (Испания) в метании молота с личным рекордом - 69 м 47 см.- бронзовая награда на чемпионате Европы в помещении в Белграде (Сербия) по прыжкам в длину - 8 м 07 см (в квалификации - 8 м 18 см - личный рекорд и лучший результат сезона в Европе).- золотая награда на чемпионате мира среди ветеранов в Тэгу (Корея) по прыжкам в высоту (возрастная категория М60) с мировым рекордом - 1 м 74 см- бронзовая награда на чемпионате Европы в помещении в Белграде (Сербия) по прыжкам с шестом - 4 м 55 см (повторение личного рекорда).- бронзовая награда на чемпионате Европы в помещении в Белграде (Сербия) по прыжкам в высоту с личным рекордом - 1 м 94 см.- серебряная награда на чемпионате Европы в помещении в Белграде (Сербия) в беге на 60 метров с личным рекордом - 7,10 секундыГолосование болельщиков происходит по ссылке