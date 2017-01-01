Олеся Повх и Никита Нестеренко - лучшие легкоатлеты февраля в Украине

Завершилось голосование по определению лучших легкоатлетов февраля в Украине, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.У мужчин лучшим был признан метатель диска, который победил на Зимнем чемпионате Украины по метаниям в Мукачево с четвертым результатом сезона в мире – 63,77 м.У женщин большинство голосов досталось, которая в беге на 60 метров одержала победы на этапе IAAF World Indoor Tour в Дюссельдорфе (7,16 - SB), международных соревнованиях в Мондвилли (7,20) и Берлине (7,14 - SB), чемпионате Украины в помещении (7,15).7,14 секунды на начало марта были 7-м лучшим результатом в мире и третьим в Европе.Напомним, опрос традиционно проводится среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков (в сети Facebook). Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались, как треть всех голосов.