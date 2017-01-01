Оляновская: Всегда шла на допинг-контроль очень уверенно, ведь знала, что «чистая»

31 января Исполкомом ФЛАУ было принято решение дисквалифицировать Людмилу Оляновскую на четыре года и отстранить от участия в спортивных соревнованиях, начиная с 30.11.2015 года до 29.11.2019 года.«Ситуация довольно абсурдная. Люди, которые разбираются в спорте, это хорошо понимают. В моей допинг-пробе, взятой во время учебно-тренировочного сбора, не в соревновательный период, нашли метан. Это анаболический стероид, который никоим образом не может помочь в развитии выносливости и завоевании медалей в спортивной ходьбе. Да и если посмотреть на меня, то видно, что ни бороды, ни мышц, как у бодибилдера, у меня и близко нет. Более того, этот препарат прошлого века, очень легко обнаружить. И нужно быть полным болваном, чтобы его употреблять», - комментирует дисквалификацию Людмила Оляновская.«Мои две допинг-пробы в августе, когда я выиграла медаль чемпионата мира, столько же в сентябре были чистыми. И вдруг во время учебно-тренировочного сбора, когда я не выступаю ни на каких соревнованиях, единично оказывается метан ...Понимаю, что согласно правилам, каждый атлет несет ответственность за то, что попало к нему в организм. Поэтому не могу полностью снимать с себя ответственность. Но с другой стороны, заходя в столовую, я вижу перед собой салат, но не могу знать, не «приправленный» ли он чем-то. К большому сожалению, есть случаи, когда очень сложно и почти невозможно проконтролировать то, что попадает к тебе в организм.Я всегда шла на допинг-контроль очень уверенно и спокойно, ведь знала, что «чистая» и не употребляю никаких запрещенных веществ. Теперь же, видимо, буду бояться его, как огня. Ведь ты можешь быть миллион раз уверена в своей «чистоте», в составе пищевых добавок и витаминов, которые принимаешь, но даже несмотря на это ты ни от чего не застрахован.Планирую ли я вернуться? Однозначно! Единственное, пока совсем не знаю, как будет складываться моя жизнь в эти три года, оставшиеся до окончания срока дисквалификации. Знаю, что не хочу никому ничего доказывать: люди, которым известно, что такое спортивная ходьба и что такое метан, сами все прекрасно понимают. Хочу лишь посоветовать всем спортсменам быть очень внимательными, чтобы, не дай Бог, не попасть в такую ситуацию, в которой оказалась я», - отметила Оляновская.Людмила Оляновський на чемпионате мира в Пекине в 2015 году выиграла бронзовую медаль по спортивной ходьбе на 20 км. Годом ранее, на чемпионате Европы в Цюрихе она была второй. Ей принадлежит национальный рекорд Украины на этой дистанции. Все награды и рекорды за Людмилой сохраняются. Положительная допинг-проба была взята уже во время НТЗ после завершения сезона-2015, когда Оляновская не выступала, а только тренировалась.