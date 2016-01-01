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Названы лучшие легкоатлеты Украины в 2016 году

Названы лучшие легкоатлеты Украины в 2016 году

Завершилось голосование по определению лучших легкоатлетов и тренеров Украины 2016 года в восьми номинациях. При этом пять победителей получили звание лучших второй год подряд, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Голосование за главных героев года проходило среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков в сети Facebook.

Лучшим легкоатлетом года, как и в 2015-м, стал прыгун в высоту Богдан Бондаренко, который в Рио завоевал бронзовую олимпийскую награду. Наставник и отец Богдана — Виктор — второй год подряд признан лучшим тренером года.

Лучшей легкоатлеткой стала Ольга Земляк, которая на Олимпийских играх в Рио заняла седьмое место в беге на 400 метров и стала пятой в эстафете 4х400 м.

Также Ольга вместе с Юлией Олишевской, Алиной Логвиненко, Ольгой Бибик и Татьяной Мельник одержали победу в номинации «Команда года». Девушки в эстафете 4х400 метров стали пятыми на Олимпиаде и шестыми на чемпионате Европы в Амстердаме.

Валентина Крепкина и Иван Пушкин, как и в прошлом году, признаны лучшими атлетами-ветеранами страны. Крепкина в 2016-м в возрастной категории 50+ выиграла 2 золота, 1 серебро и 1 бронзу на чемпионате мира среди ветеранов, а также 3 золота и 1 бронзу на чемпионате Европы среди ветеранов в помещении. Пушин (85+) завоевал 3 золота на чемпионате мира среди ветеранов, 2 золота на чемпионате Европы среди ветеранов в помещении и 2 золота на чемпионате Европы среди ветеранов по внестадионным видам.

Лучшими молодыми легкоатлетами года стали Алина Шух и Михаил Гаврилюк.
Шух записала себе в актив победу на чемпионате Европы (U-18) в семиборье с юношеским наивысшим достижением в мире (6186 очков), юниорский рекорд Украины в помещении по пятиборью (4354) и повторение национального юношеского рекорда Украины по прыжкам в высоту (1.92).
Гаврилюк в Тбилиси стал чемпионом Европы (U-18) по метанию молота с лучшим результатом сезона в мире (82.26 м).
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