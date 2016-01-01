IAAF предостерегла ВР Украины относительно санкций к украинской легкой атлетике

24 декабря в адрес Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) поступила копия письма из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) к Председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию. Речь в нем идет о возможных санкциях к ФЛАУ при отсутствии гарантий реализации национальной программы допинг-контроля, сообщает пресс-служба ФЛАУ.Поскольку Украина не выполнила проверку необходимого количества допинг-проб в 2016 году, в 2017-м ФЛАУ может столкнуться с серьезными санкциями, включая недопущение к международным соревнованиям.IAAF известно о несоответствии антидопингового закона в Украине современным требованиям и о том, что новый закон в настоящее время находится на рассмотрении в Верховной Раде Украины. Однако IAAF предупредила, что и без того критическая ситуация может стать еще более критической, если Украина не сможет гарантировать реализацию национальной программы допинг-контроля.15 декабря состоялась пресс-конференция ФЛАУ на тему «Украинский спорт: антидопинговый закон или дисквалификация?». Ее целью было обращение к власти государства и попытка ускорить принятие Закона «Об антидопинговом контроле в спорте».Нынешний закон позволяет использовать средства, которые выделяются для антидопинговой деятельности, только в пределах Украины. В то же время антидопинговая лаборатория в Украине не имеет аккредитации Всемирного антидопингового агентства (WADA). Все это делает невозможным проверку проб украинских легкоатлетов, а значит, препятствует выполнению обязательств Украины относительно проверки их указанного количества, согласно международным стандартам.«Нам известно о том, что IAAF действительно направила письмо к Председателю Верховной Рады Украины. Это очередное и, вполне возможно, последнее предупреждение для нас о серьезности ситуации вокруг осуществления государством Украина антидопинговой программы и тестирования атлетов, - говорит президент ФЛАУ Игорь Гоцул. - Такие претензии могут быть выдвинуты не только к легкой атлетике, но и к другим видам спорта. И поэтому мы упорно работаем над как можно быстрым решением ситуации.В данном вопросе есть несколько обнадеживающих моментов. Во-первых, этой проблемой занимается лично министр. Он общался с депутатами, руководством Верховной Рады Украины относительно того, чтобы рассмотрение закона включить в повестку дня уже на ближайшее заседание в середине января. Во-вторых, мы чувствуем поддержку профильного комитета Верховной Рады Украины и понимание депутатов в необходимости принятия таких изменений.На прошлой неделе было проведено заседание подкомитета по вопросам физической культуры и спорта. На нем были рассмотрены внесенные депутатами поправки к проекту закона после первого чтения и найдены компромиссы по тем моментам, которые пусть и потенциально, но могли бы иметь хотя бы малейший намек на то, чтобы быть спорными. Поэтому никаких препятствий для принятия закона во втором чтении и в целом нет. Остается лишь включить его в повестку дня ближайшей сессии и, конечно, проголосовать «за».Очень надеюсь, что антидопинговая программа начнет реализовываться Украиной в полном объеме в ближайшее время. А пока федерация вместе с министерством и Национальным антидопинговым агентством осуществляет другие мероприятия, направленные на выполнение требований WADA и IAAF в данном направлении».