На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

IAAF предостерегла ВР Украины относительно санкций к украинской легкой атлетике
IAAF предостерегла ВР Украины относительно санкций к украинской легкой атлетике24 декабря в адрес Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) поступила копия письма из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) к Председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию. Речь в нем идет о возможных санкциях к ФЛАУ при отсутствии гарантий реализации национальной программы допинг-контроля, сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Поскольку Украина не выполнила проверку необходимого количества допинг-проб в 2016 году, в 2017-м ФЛАУ может столкнуться с серьезными санкциями, включая недопущение к международным соревнованиям.

IAAF известно о несоответствии антидопингового закона в Украине современным требованиям и о том, что новый закон в настоящее время находится на рассмотрении в Верховной Раде Украины. Однако IAAF предупредила, что и без того критическая ситуация может стать еще более критической, если Украина не сможет гарантировать реализацию национальной программы допинг-контроля.

15 декабря состоялась пресс-конференция ФЛАУ на тему «Украинский спорт: антидопинговый закон или дисквалификация?». Ее целью было обращение к власти государства и попытка ускорить принятие Закона «Об антидопинговом контроле в спорте».

Нынешний закон позволяет использовать средства, которые выделяются для антидопинговой деятельности, только в пределах Украины. В то же время антидопинговая лаборатория в Украине не имеет аккредитации Всемирного антидопингового агентства (WADA). Все это делает невозможным проверку проб украинских легкоатлетов, а значит, препятствует выполнению обязательств Украины относительно проверки их указанного количества, согласно международным стандартам.

«Нам известно о том, что IAAF действительно направила письмо к Председателю Верховной Рады Украины. Это очередное и, вполне возможно, последнее предупреждение для нас о серьезности ситуации вокруг осуществления государством Украина антидопинговой программы и тестирования атлетов, - говорит президент ФЛАУ Игорь Гоцул. - Такие претензии могут быть выдвинуты не только к легкой атлетике, но и к другим видам спорта. И поэтому мы упорно работаем над как можно быстрым решением ситуации.

В данном вопросе есть несколько обнадеживающих моментов. Во-первых, этой проблемой занимается лично министр. Он общался с депутатами, руководством Верховной Рады Украины относительно того, чтобы рассмотрение закона включить в повестку дня уже на ближайшее заседание в середине января. Во-вторых, мы чувствуем поддержку профильного комитета Верховной Рады Украины и понимание депутатов в необходимости принятия таких изменений.

На прошлой неделе было проведено заседание подкомитета по вопросам физической культуры и спорта. На нем были рассмотрены внесенные депутатами поправки к проекту закона после первого чтения и найдены компромиссы по тем моментам, которые пусть и потенциально, но могли бы иметь хотя бы малейший намек на то, чтобы быть спорными. Поэтому никаких препятствий для принятия закона во втором чтении и в целом нет. Остается лишь включить его в повестку дня ближайшей сессии и, конечно, проголосовать «за».

Очень надеюсь, что антидопинговая программа начнет реализовываться Украиной в полном объеме в ближайшее время. А пока федерация вместе с министерством и Национальным антидопинговым агентством осуществляет другие мероприятия, направленные на выполнение требований WADA и IAAF в данном направлении».


Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

В Украине назначен новый министр по делам семьи, молодежи и спорта
Украина вошла в список стран, соответствующих кодексу ВАДА
Украина проводит тесты на допинг только в лабораториях за границей - Минспорта
ФЛАУ согласилась сократить срок карантина семи легкоатлетам, получившим российское гражданство
WADA: Министр спорта РФ был в курсе всех манипуляций с допинг-пробами
Украинки Пигида, Шаталова, Дерун и Строгова впервые выполнили норматив IAAF на ЧМ-2015
IAAF: Из 37 случаев дисквалификаций на основе биопаспортов 23 – российские
Известный производитель спортивной одежды расторг контракт с IAAF из-за скандалов
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

IAAF предостерегла ВР Украины относительно санкций к украинской легкой атлетике
Голосование за лучших легкоатлетов и тренеров Украины в 2016 году
Украинки вошли в четверку сильнейших команд чемпионата Европы по кроссу
Александр Лысенко и Валентина Крепкина - лучшие легкоатлеты Украины в ноябре
Голосование за лучших легкоатлета и легкоатлетку Украины в ноябре

Последние новости спорта

16:22 Хэй: Для меня главный приз — титул чемпиона мира в тяжелом весе, а не деньги 57 | Бокс

16:14 Экс-наставник сборной Украины стал скаутом нового клуба НХЛ 63 | Хоккей

15:41 Международная федерация гимнастики обеспокоена сексуальным скандалом в американском спорте 64 | Гимнастика

15:13 IBU в середине января назовет место проведения этапа КМ по биатлону вместо Тюмени 85 | Биатлон

14:33 Вoxingnews24: Ломаченко лучший боксер 2016 года 97 | Бокс

14:03 Тренер: Домрачева подтвердила, что готова стартовать в Оберхофе 107 | Биатлон

13:42 Анастасия Меркушина – лучшая спортсменка Украины в декабре 146 | Биатлон / Главные новости спорта

13:32 Макс Ферстаппен: Не хочу, чтобы меня сравнивали с Шумахером 91 | Формула-1

13:08 Марк Уэббер: Год в Формуле-1 порой идет за два 100 | Формула-1

12:54 Менеджер Постола: Виктор готов драться с кем угодно 93 | Бокс

Все новости

ФОТО

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

Джошуа перевесил Молину на 5 кг (+Фото, Видео)

ВИДЕО

НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Бернард Хопкинс – Джо Смит-младший (Видео лучших моментов боя)

Александр Усик поблагодарил болельщиков за поддержку (Видео)

Александр Поветкин нокаутировал Жоанна Дюопа (Видео)

Усик досрочно победил Мчуну (Видео)

Александр Усик и Табисо Мчуну взяли вес (+Видео)

Промо-ролик к бою Усик – Мчуну





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Анастасия Меркушина – лучшая спортсменка Украины в декабре
Надежда Белкина выиграла спринт на чемпионате Украины по биатлону
Руслан Ткаленко победил в спринте на чемпионате Украины по биатлону
УХЛ. 27 тур. «Донбасс» забросил три безответных шайбы «Кривбассу»
Владимир Кличко получил от AIBA награду «Легендарный боксер»









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Декабрь 2016 (406)
Ноябрь 2016 (463)
Октябрь 2016 (547)
Сентябрь 2016 (464)
Август 2016 (429)
Июль 2016 (357)

© 2006-2016 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, Кубок мира по биатлону, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги