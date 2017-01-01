Олимпийская чемпионка из Германии женилась на подруге

Олимпийская чемпионка по пляжному волейболу Кира Валкенхорст женилась на своей подруге Марии. Об этом сообщается в Twitter Федерации волейбола Германии.



«Свадьба мечты. Наша Кира женилась на своей подруге Марии в Тиммендорфер-Штранде», — говорится в сообщении.



Валкенхорст выступает в паре с Лаурой Людвиг. Немки стали олимпийскими чемпионками в 2016 году. В августе 2017 года они победили на чемпионате мира.









