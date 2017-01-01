Женская сборная Украины по волейболу – победитель Евролиги

В Ивано-Франковске состоялся второй матч финала Евролиги по волейболу среди женских команд.



Напомним, в первом финальном матче украинки обыграли команду Финляндии со счетом



Первую партию второго матча выиграли финки (25:17) и повели в матче 1:0.

Вторая партия проходила в равной борьбе, но в самом ее конце украинки воспользовались ошибками соперниц и выиграли 25:23, сравняв счет в матче (1:1).



Борьба развернулась и в концовке третьей партии. У сборной Финляндии были сетболы, однако украинки сумели выстоять и в итоге выиграть партию (27:25). Победа в третьей партии для сборной Украины фактически обеспечила победу в Евролиге по сумме двух встреч.



В четвертой партии подопечные Гария Егиазарова поставили победную точку в матче (25:16) и турнире.



Таким образом, женская сборная Украины впервые в своей истории стала победителем Евролиги.



В составе победительниц самыми результативными игроками в матче стали Анна Степанюк и Надежда Кодола, набравшие по 19 очков.

В Ивано-Франковске состоялся второй матч финала Евролиги по волейболу среди женских команд.Напомним, в первом финальном матче украинки обыграли команду Финляндии со счетом 3:1 Первую партию второго матча выиграли финки (25:17) и повели в матче 1:0.Вторая партия проходила в равной борьбе, но в самом ее конце украинки воспользовались ошибками соперниц и выиграли 25:23, сравняв счет в матче (1:1).Борьба развернулась и в концовке третьей партии. У сборной Финляндии были сетболы, однако украинки сумели выстоять и в итоге выиграть партию (27:25). Победа в третьей партии для сборной Украины фактически обеспечила победу в Евролиге по сумме двух встреч.В четвертой партии подопечные Гария Егиазарова поставили победную точку в матче (25:16) и турнире.Таким образом, женская сборная Украины впервые в своей истории стала победителем Евролиги.В составе победительниц самыми результативными игроками в матче стали Анна Степанюк и Надежда Кодола, набравшие по 19 очков. Степанюк была признана самым ценным игроком Евролиги-2017.



Волейбол. Женская Евролига-2017. Ивано-Франковск. 9 июля

Финал. Второй матч.

Украина – Финляндия - 3:1 (17:25, 25:23, 27:25, 25:16)

Украина: Степанюк 19 (17-атака, 1-блок,1-подача), Кодола 19 (15,1,3), Трушкина 9 (9, 0, 0), Денисова 7 (5,2,0), Новгородченко 2 (2,0,0), Дорсман 10 (4,3,3); Чернуха 7 (5,2,0)

Финляндия: Косонен (11), Аланко (3), Пихлаямяки (5), Корхонен (2)4, Карху (8), Охман (8); Хейккинием (4), Лааконен (2), Кокконен (3)





Степанюк была признана самым ценным игроком Евролиги-2017.– Финляндия - 3:1 (17:25, 25:23, 27:25, 25:16)Степанюк 19 (17-атака, 1-блок,1-подача), Кодола 19 (15,1,3), Трушкина 9 (9, 0, 0), Денисова 7 (5,2,0), Новгородченко 2 (2,0,0), Дорсман 10 (4,3,3); Чернуха 7 (5,2,0)Косонен (11), Аланко (3), Пихлаямяки (5), Корхонен (2)4, Карху (8), Охман (8); Хейккинием (4), Лааконен (2), Кокконен (3)