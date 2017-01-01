Украинские волейболистки обыграли команду Финляндии в первом матче финала Евролиги

В Хельсинки (Финляндия) состоялся первый матч финала Евролиги по волейболу среди женских команд.Женская сборная Украины победила команду Финляндии в четырех партиях со счетом 3:1 (25:20, 29:27, 22:25, 25:11).Подопечные Гария Егиазарова могли завершить матч и в трех партиях. В третьем сете украинки вели 20:13, но растеряли свое преимущество и позволили хозяйкам площадки вырвать партию со счетом 25:22.В четвертой партии украинки не оставила шансов соперницам (25:11) и одержали итоговую победу.Самой результативной в составе сборной Украины стала Ирина Трушкина, набравшая 24 очка. В активе Анны Степанюк 20 очков, еще 17 очков принесла команде Надежда Кодола.У финок отличилась Корхонен, на счету которой 19 очкоа.Ответный матч финала Евролиги между сборными Украины и Финляндии состоится в Ивано-Франковске 9 июля.