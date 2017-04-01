На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Женская сборная Украины по волейболу выбыла из борьбы за путевку на ЧМ-2018

Женская сборная Украины по волейболу выбыла из борьбы за путевку на ЧМ-2018. Фото cev.lu

В Баку (Азербайджан) проходит отборочный турнир чемпионата мира-2018 по волейболу среди женских команд.

В матче четвертого тура сборная Украины проиграла команде Голландии со счетом 1:2 (28:30, 25:18, 13:25, 12:15). Матч продолжался 80 минут (33+26+21).

Самым результативным игроком в составе сборной Украины стала Олеся Рыхлюк, набравшая 18 очков, еще 10 очков на счету Надежды Кодолы.
Самой результативной в матче стала голландка Лоннеке Слетьес (20).

Напомним, в первом туре украинки победили сборную Израиля (3:0), во втором проиграли команде Азербайджана (0:3), в третьем победили Норвегию и после четырех туров занимают в группе Е третье место, выше которого не смогут подняться даже если одержат победу в заключительном, пятом туре над командой Дании.

Таким образом, сборная Украины выбыла из борьбы за путевку на чемпионат мира-2018.

Напомним, что в финальную часть чемпионата мира-2018 напрямую выйдут победители шести групп отборочного турнира. Команды, которые займут вторые места в своих группа, сыграют в групповом турнире, где определят обладателей двух путевок.

Результаты других матчей игрового дня в группе Е:
Дания – Норвегия – 1:3 (25:21, 15:25, 23:25, 15:25)
Израиль – Азербайджан  – 0:3 (9:25, 14:25, 18:25)

Турнирное положение в группе Е (после четырех туров):
1. Азербайджан  - 12 очков/4 матча
2. Нидерланды –12/4
3. УКРАИНА – 6/4
4. Израиль – 3/4
5. Норвегия –3/4
6. Дания – 0/4


Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Украинские волейболистки победили норвежек в отборочном турнире ЧМ-2018
Украинские волейболистки проиграли Азербайджану в отборочном турнире ЧМ-2018
Женская сборная Украины по волейболу стартовала с победы на Израилем в отборочном турнире ЧМ-2018
Определен состав женской сборной Украины по волейболу на отборочный турнир к ЧМ-2018
Мужская сборная Украины по волейболу утратила шансы попасть на ЧМ-2018
Мужская сборная Украины завершила выступление в отборе на ЧМ-2018
Мужская сборная Украины по волейболу проиграла Германии первый отборочный матч ЧМ
Сборная Украины по хоккею проиграла японцам в квалификации к ОИ-2018
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Женская сборная Украины по волейболу выбыла из борьбы за путевку на ЧМ-2018
Украинские волейболистки победили норвежек в отборочном турнире ЧМ-2018
Украинские волейболистки проиграли Азербайджану в отборочном турнире ЧМ-2018
Женская сборная Украины по волейболу стартовала с победы на Израилем в отборочном турнире ЧМ-2018
Определен состав женской сборной Украины по волейболу на отборочный турнир к ЧМ-2018

Последние новости спорта

21:21 Женская сборная Украины по волейболу выбыла из борьбы за путевку на ЧМ-2018 103 | Волейбол

20:22 Ролан Гаррос. Савчук и Олару вышли в 1/8 финала в парном разряде 178 | Теннис

19:36 Ролан Гаррос. Джокович в пяти сетах одолел Шварцмана 164 | Теннис

17:44 Каратистка Катерина Кривая - лучшая спортсменка Украины в мае 106 | Единоборства / Главные новости спорта

17:33 Организаторы Roland Garros установят статую Рафаэля Надаля 128 | Теннис

17:14 Навратилова в письме стадиону отреагировала на заявление Корт о лесбиянках 94 | Теннис

16:58 Ролан Гаррос. Младенович обыграла Роджерс и стала соперницей Мугурусы 93 | Теннис

16:43 Ролан Гаррос. Надаль отдал один гейм Басилашвили и вышел в 1/8 финала 130 | Теннис

15:40 Владимир Кличко: От поражения я добился большего успеха, чем если бы я выиграл 203 | Бокс

15:14 Мика Сало: Кими считают «вторым номером» в Ferrari 110 | Формула-1

Все новости

ФОТО

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

ВИДЕО

Эррол Спенс победил Келла Брука (Видео)

Братья Кличко в программе «Большой бокс» (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Канада - Швеция: обзор финального матча (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Россия – Финляндия : обзор матча за бронзу (Видео)

Теренс Кроуфорд досрочно победил Феликса Диаса (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Швеция – Финляндия: видео обзор полуфинального матча (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Канада – Россия: видео обзор полуфинального матча (Видео)





Топ-новости недели

Каратистка Катерина Кривая - лучшая спортсменка Украины в мае
Ролан Гаррос. Свитолина и Ситак стартовали с победы в миксте
Ролан Гаррос. Свитолина обыграла Пиронкову и вышла в третий круг
Украинские легкоатлетки заняли четыре призовых места на турнире в Греции
Ролан Гаррос. Цуренко отдала Макаровой четыре гейма и вышла в третий круг








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2017 (38)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги