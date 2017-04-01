Женская сборная Украины по волейболу выбыла из борьбы за путевку на ЧМ-2018

В Баку (Азербайджан) проходит отборочный турнир чемпионата мира-2018 по волейболу среди женских команд.В матче четвертого тура сборная Украины проиграла команде Голландии со счетом 1:2 (28:30, 25:18, 13:25, 12:15). Матч продолжался 80 минут (33+26+21).Самым результативным игроком в составе сборной Украины стала Олеся Рыхлюк, набравшая 18 очков, еще 10 очков на счету Надежды Кодолы.Самой результативной в матче стала голландка Лоннеке Слетьес (20).Напомним, в первом туре украинки победили сборную Израиля (3:0), во втором проиграли команде Азербайджана (0:3), в третьем победили Норвегию и после четырех туров занимают в группе Е третье место, выше которого не смогут подняться даже если одержат победу в заключительном, пятом туре над командой Дании.Таким образом, сборная Украины выбыла из борьбы за путевку на чемпионат мира-2018.Напомним, что в финальную часть чемпионата мира-2018 напрямую выйдут победители шести групп отборочного турнира. Команды, которые займут вторые места в своих группа, сыграют в групповом турнире, где определят обладателей двух путевок.Дания – Норвегия – 1:3 (25:21, 15:25, 23:25, 15:25)Израиль – Азербайджан – 0:3 (9:25, 14:25, 18:25)1. Азербайджан - 12 очков/4 матча2. Нидерланды –12/43. УКРАИНА – 6/44. Израиль – 3/45. Норвегия –3/46. Дания – 0/4