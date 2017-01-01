Женская сборная Украины по волейболу стартовала с победы на Израилем в отборочном турнире ЧМ-2018

Вчера, 30 мая, в Баку (Азербайджан) стартовал отборочный турнир чемпионата мира-2018 по волейболу среди женских команд.



В первом туре сборная Украины одержала победу над командой Израиля со счетом 3:0 (25:22, 25:20, 25:11. Матч длился 1 час 12 минут.

Самыми результативными игроками в составе сборной Украины стали Анна Степанюк и Светлана Дорсман, набравшие по 12 очков.



Напомним, сборная Украины выступает в группе Е, где кроме команды Израиля играют также сборные Азербайджана, Норвегии, Нидерландов и Дании.



Результаты других матчей игрового дня в группе Е:



Дания – Нидерланды – 0:3 (12:25, 13:25, 9:25)

Азербайджан – Норвегия – 3:0 (25:15, 25:10, 25:6)



Турнирное положение в группе Е после первого тура:

1. Азербайджан - 3 очка / 1 матч

2. Нидерланды – 3/1

3. УКРАИНА – 3/1

4. Израиль – 0/1

5. Дания – 0/1

6 Норвегия – 0/1



Во втором туре сборная Украины встретится с командой Азербайджана. Матч состоится 31 мая в 16:30.



Отметим, что в финальную часть чемпионата мира-2018 напрямую выйдут победители шести групп отборочного турнира. Команды, которые займут вторые места в своих группа, сыграют в групповом турнире, где определят обладателей двух путевок.











Вчера, 30 мая, в Баку (Азербайджан) стартовал отборочный турнир чемпионата мира-2018 по волейболу среди женских команд.В первом туре сборная Украины одержала победу над командой Израиля со счетом 3:0 (25:22, 25:20, 25:11. Матч длился 1 час 12 минут.Самыми результативными игроками в составе сборной Украины стали Анна Степанюк и Светлана Дорсман, набравшие по 12 очков.Напомним, сборная Украины выступает в группе Е, где кроме команды Израиля играют также сборные Азербайджана, Норвегии, Нидерландов и Дании.Дания – Нидерланды – 0:3 (12:25, 13:25, 9:25)Азербайджан – Норвегия – 3:0 (25:15, 25:10, 25:6)1. Азербайджан - 3 очка / 1 матч2. Нидерланды – 3/13. УКРАИНА – 3/14. Израиль – 0/15. Дания – 0/16 Норвегия – 0/1Во втором туре сборная Украины встретится с командой Азербайджана. Матч состоится 31 мая в 16:30.Отметим, что в финальную часть чемпионата мира-2018 напрямую выйдут победители шести групп отборочного турнира. Команды, которые займут вторые места в своих группа, сыграют в групповом турнире, где определят обладателей двух путевок.