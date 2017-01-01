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Женская сборная Украины по волейболу стартовала с победы на Израилем в отборочном турнире ЧМ-2018

Женская сборная Украины по волейболу стартовала с победы на Израилем в отборочном турнире ЧМ-2018. Фото cev.lu

Вчера, 30 мая, в Баку (Азербайджан) стартовал отборочный турнир чемпионата мира-2018 по волейболу среди женских команд.

В первом туре сборная Украины одержала победу над командой Израиля со счетом 3:0 (25:22, 25:20, 25:11. Матч длился 1 час 12 минут.
Самыми результативными игроками в составе сборной Украины стали Анна Степанюк и Светлана Дорсман, набравшие по 12 очков.  

Напомним, сборная Украины выступает в группе Е, где кроме команды Израиля играют также сборные Азербайджана, Норвегии, Нидерландов и Дании.  

Результаты других матчей игрового дня в группе Е:

Дания – Нидерланды – 0:3 (12:25, 13:25, 9:25)
Азербайджан – Норвегия – 3:0 (25:15, 25:10, 25:6)

Турнирное положение в группе Е после первого тура:
1. Азербайджан  - 3 очка / 1 матч
2. Нидерланды – 3/1
3. УКРАИНА – 3/1
4. Израиль – 0/1
5. Дания – 0/1
6 Норвегия – 0/1

Во втором туре сборная Украины встретится с командой Азербайджана. Матч состоится 31 мая в 16:30.

Отметим, что в финальную часть чемпионата мира-2018 напрямую выйдут победители шести групп отборочного турнира. Команды, которые займут вторые места в своих группа, сыграют в групповом турнире, где определят обладателей двух путевок.





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