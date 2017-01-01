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Результаты этапа КМ по горнолыжному спорту среди женщин в Лейк-Луизе

Результаты этапа КМ по горнолыжному спорту среди женщин в Лейк-ЛуизеВ Лейк-Луизе (Канада) прошел этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин.

В супергиганте победила Тина Вайратер из Лихтенштейна, обойдя на 0,11 секунды швейцарку Лару Гут, на 0,27 – австрийку Николь Шмидхофер.

В первом старте в скоростном спуске первенствовала австрийка Корелиа Хюттер. В призовую тройку также вошли Тина Вайратер (+0,09) из Лихтенштейна и американка Микаэла Шиффрин (0,30).

Во втором старте в  скоростном спуске победила американка Микаэла Шиффрин. В призовой тройке также – немка Виктория Ребенсбург (+0,13) и швейцарка Мишель Гизин (+0,17).

В общем зачете Кубка мира лидирует Микаэла Шиффрин (510 очков), опережая Викторию Ребенсбург (336) и Тину Вайратер (234).

Горнолыжный спорт. Кубок мира. Четвертый этап. Лейк-Луиз (Канада), 1-3 декабря
Женщины
Супергигант
1. Тина Вайратер (Лихтенштейн) – 1.18,52
2. Лара Гут (Швейцария) – 1.18,63
3. Николь Шмидхофер (Австрия) – 1.18,79

Скоростной спуск
1. Корнелиа Хюттер (Австрия) – 1.48,53
2. Тина Вайратер (Лихтенштейн) – 1.48,62
3. Микаэла Шиффрин (США) – 1.48,83

Скоростной спуск
1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.27,55
2. Виктория Ребенсбург (Германия) – 1.27,68
3. Мишель Гизин (Швейцария) – 1.27,72

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