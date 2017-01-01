Голландский конькобежец пожаловался на «воняющих со всех сторон русских»

Призер Олимпийских игр по конькобежному спорту голландец Эрбен Веннермарс заявил, что не поддерживает решение своего партнера по национальной сборной Куна Вервея о совместных тренировках с российской командой.
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