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Анна Ильина завоевала золото ЧЕ в стрельбе из винтовки с юниорским рекордом

Анна Ильина завоевала золото ЧЕ в стрельбе из винтовки с юниорским рекордом. Фото shooting-ukraine.com



В Баку (Азербайджан) продолжается чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе.  

Украинская юниорка Анна Ильина победила с юниорским рекордом в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех позиций с юниорским рекордом - 453,8.
В командном первенстве Анна Ильина, Владислава Коваль и Виктория Сухорукова заняли пятое место. Победила команда Норвегии.

В соревнованиях юниоров в стрельбе из стандартного пистолета с 25 м победили латвиец Эрнест Эрбс и команда России.  
Лучший среди украинцев Юрий Колесник занял четвертое место.
В командном турнире Юрий Колесник, Павел Крепостняк и Максим Городинец стали серебряными призерами.

У женщин в командном турнире в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех позиций украинки Наталья Калныш, Леся Леськив и Дарья Шарипова завоевали серебро. Победила сборная Великобритании.
В личном первенстве лучшая из украинок Наталья Калныш вышла в финал, где заняла 8-е место. Чемпионкой Европы стала британка Сонэйд Макинтош.

Теперь в активе сборной Украины у взрослых семь медалей – 2 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая. У юниоров пять медалей – две золотых, две серебряных и одна бронзовая.
 
Пулевая стрельба. Чемпионат Европы. Баку (Азербайджан), 27-29 июля
Юниорки. Винтовка. 50 м, три позиции. Личное первенство.
1. Анна Ильина (Украина) – 453,8
2. Дженни Стен (Норвегия) – 452,6
3. Милица Бабич (Сербия) – 442,1

25. Владислава Коваль (Украина) – 562
37. Виктория Сухорукова (Украина) - 559

Команды
1. Норвегия – 1712
2. Россия  – 1696
3. Австрия – 1695

5. УКРАИНА (Анна Ильина, Владислава Коваль, Виктория Сухорукова) - 1690

Юниоры. Пистолет. 25 Личное первенство.
1. Эрнест Эрбс (Латвия) – 583
2. Эдуард Дортом (Франция) – 575
3. Даниил Шихов (Россия) – 574

4. Юрий Колесник (Украина) – 574
7. Павел Крепостняк (Украина) – 573
17. Максим Городинец (Украина) - 566

Команды
1. Россия  – 1715
2. Украина (Юрий Колесник, Павел Крепостняк, Максим Городинец) – 1713
3. Франция – 1708

Женщины. Винтовка. 50 м, три позиции. Личное первенство.
1. Сонэйд Макинтош (Великобритания) – 458,5
2. Франциска Пеер (Австрия) – 457,3
3. Джолин Бир (Германия) – 444,5

8. Наталья Калныш (Украина) – 397,4
23. Леся Леськив (Украина) – 572
27. Дарья Шарипова (Украина) - 571

Команды
1. Великобритания – 1722
2. Украина (Наталья Калныш, Леся Леськив, Дарья Шарипова) – 1721 (62)
3. Франция – 1721 (58)
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