Анна Ильина завоевала золото ЧЕ в стрельбе из винтовки с юниорским рекордом

Пулевая стрельба. Чемпионат Европы. Баку (Азербайджан), 27-29 июля

В Баку (Азербайджан) продолжается чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе.Украинская юниоркапобедила с юниорским рекордом в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех позиций с юниорским рекордом - 453,8.В командном первенстве Анна Ильина, Владислава Коваль и Виктория Сухорукова заняли пятое место. Победила команда Норвегии.В соревнованиях юниоров в стрельбе из стандартного пистолета с 25 м победили латвиец Эрнест Эрбс и команда России.Лучший среди украинцев Юрий Колесник занял четвертое место.В командном турнирестали серебряными призерами.У женщин в командном турнире в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех позиций украинкизавоевали серебро. Победила сборная Великобритании.В личном первенстве лучшая из украинок Наталья Калныш вышла в финал, где заняла 8-е место. Чемпионкой Европы стала британка Сонэйд Макинтош.Теперь в активе сборной Украины у взрослых семь медалей – 2 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая. У юниоров пять медалей – две золотых, две серебряных и одна бронзовая.2. Дженни Стен (Норвегия) – 452,63. Милица Бабич (Сербия) – 442,125. Владислава Коваль (Украина) – 56237. Виктория Сухорукова (Украина) - 5591. Норвегия – 17122. Россия – 16963. Австрия – 16955. УКРАИНА (Анна Ильина, Владислава Коваль, Виктория Сухорукова) - 16901. Эрнест Эрбс (Латвия) – 5832. Эдуард Дортом (Франция) – 5753. Даниил Шихов (Россия) – 5744. Юрий Колесник (Украина) – 5747. Павел Крепостняк (Украина) – 57317. Максим Городинец (Украина) - 5661. Россия – 17153. Франция – 17081. Сонэйд Макинтош (Великобритания) – 458,52. Франциска Пеер (Австрия) – 457,33. Джолин Бир (Германия) – 444,58. Наталья Калныш (Украина) – 397,423. Леся Леськив (Украина) – 57227. Дарья Шарипова (Украина) - 5711. Великобритания – 17223. Франция – 1721 (58)