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Олег Омельчук – бронзовый призер этапа КМ в стрельбе из пневматического пистолета

Олег Омельчук – бронзовый призер этапа КМ в стрельбе из пневматического пистолета

В Габале (Азербайджан) проходит третий этап Кубка мира по пулевой стрельбе. 

Украинец Олег Омельчук стал бронзовым призером в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м с результатом 217,1 очка. Виктор Банкин занял четвертое место (195,3). Отметим, что Банкин вышел в финал с первого места в квалификации, Омельчук – со второго.
Денис Кушниров в финал не пробился, заняв в квалификации 32-е место.

Победил китаец Янь Вей (240,1), опередив на 2,2 очка японца  Томоюки Мацуду, ставшего вторым.

У женщин в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в призовую тройку вошли австрийка Сильвия Штайнер (237,5), россиянка Виталина Бацарашкина (236,1) и мексиканка Алехандра Завала Васкес (216,7).
Украинки Юлия Коростылева и Катерина Зеленская завершили выступление в квалификации, заняв 22-е и 49-е место соответственно.

В стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из положения «лёжа» первенствовал датчанин Торбен Гриммел с мировым рекордом – 249,8 очка. Серебро выиграл белорус Юрий Щербацевич (248,9), бронзу – бельгиец Лионель Кокс (227,9).
Украинцы Сергей Кулиш и Олег Царьков заняли в квалификации 31-е и 45-е место соответственно.

Напомним, ранее Олег Омельчук победил в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 50 м.

Пулевая стрельба. Кубок мира. Третий этап. Габала (Азербайджан), 11 июня
Мужчины. Пневматический пистолет, 10 м
1. Янь Вей (Китай) – 240,1
2. Томоюки Мацуда (Япония) – 237,9
3. Олег Омельчук (Украина) – 217,1
4. Виктор БАНКИН (Украина) – 195,3

32. Денис Кушниров (Украина) – 572

Женщины. Пневматический пистолет, 10 м
1. Сильвия Штайнер (Австрия) – 237,5
2. Виталина Бацарашкина (Россия) – 236,1
3. Алехандра Завала Васкес (Мексика) – 216,7

22. Юлия Коростылева (Украина) – 379
49. Катерина Зеленская (Украина) - 368

Мужчины. Малокалиберная винтовка, 50 м, лежа.
1. Торбен Гриммел (Дания) – 249,8 – мировой рекорд
2. Юрий Щербацевич (Беларусь) – 248,9
3. Лионель Кокс (Бельгия) – 227,9

31. Сергей Кулиш (Украина) – 621,4
45. Олег Царьков (Украина) – 618,6
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