Китаянка Лин победила в стрельбе из малокалиберного пистолета на этапе КМ в Азербайджане; Зеленская – 31-я

В Габале (Азербайджан) проходит третий этап Кубка мира по пулевой стрельбе.



В соревнованиях женщин по стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 м победила китаянка Юмей Лин (36), опередив Минчжун Ким из Южной Кореи (34) и свою соотечественницу Чжан Цзинь-Цзинь (27).



Украинки Катерина Зеленская и Юлия Коростылева в финал не пробились, заняв в квалификации 31-е и 34-е место соответственно.



Напомним, пока в активе сборной Украины одна награда –



Пулевая стрельба. Кубок мира. Третий этап. Габала (Азербайджан), 9 июня

Женщины. Пистолет, 25 м

1. Юмей Лин (Китай) – 36

2. Минчжун Ким (Южная Корея) – 34

3. Чжан Цзинь-Цзинь (Китай) – 27

…

31. Катерина Зеленская (Украина) – 571

34. Юлия Коростылева (Украина) – 570



В Габале (Азербайджан) проходит третий этап Кубка мира по пулевой стрельбе.В соревнованиях женщин по стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 м победила китаянка Юмей Лин (36), опередив Минчжун Ким из Южной Кореи (34) и свою соотечественницу Чжан Цзинь-Цзинь (27).Украинки Катерина Зеленская и Юлия Коростылева в финал не пробились, заняв в квалификации 31-е и 34-е место соответственно.Напомним, пока в активе сборной Украины одна награда – золото Олега Омельчука в стрельбе из малокалиберного пистолета на 50 м.1. Юмей Лин (Китай) – 362. Минчжун Ким (Южная Корея) – 343. Чжан Цзинь-Цзинь (Китай) – 2731. Катерина Зеленская (Украина) – 57134. Юлия Коростылева (Украина) – 570