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Сергей Кулиш – пятый на КМ в Мюнхене в стрельбе из малокалиберной винтовки
Сергей Кулиш – пятый на КМ в Мюнхене в стрельбе из малокалиберной винтовкиВ Мюнхене (Германия) продолжается второй этап Кубка мира по пулевой стрельбе. Мужчины разграли комплект наград в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех позиций.
Победил француз Алексис Райно (463,5), опередив на 2,6 очка россиянина Сергей Каменского. Отметим, что Каменский в квалификацииустановил мировой рекорд -  1186 очков. Бронзовым призером стал китаец Лю Юкин (446,9).

Лучшим среди украинцев был Сергей Кулиш, который с шестого места в квалификации вышел в финал, где занял пятое место (425,1).
Юрий Сухоруков и Олег Царьков завершили выступление в квалификации, заняв 19-е и 28-е места соответственно.

Пулевая стрельба. Кубок мира. Второй этап. Мюнхен (Германия), 23 мая
Мужчины. Малокалиберная винтовка. 50 м, три позиции.
1. Алексис Райно (Франция) – 463,5
2. Сергей Каменский (Россия) – 460,9
3. Лю Юкин (Китай) – 446,9

5. Сергей Кулиш (Украина) – 425,1
19. Юрий Сухоруков (Украина) – 1171
28. Олег Царьков (Украина) – 1168
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