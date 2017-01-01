Сергей Кулиш – пятый на КМ в Мюнхене в стрельбе из малокалиберной винтовки

В Мюнхене (Германия) продолжается второй этап Кубка мира по пулевой стрельбе. Мужчины разграли комплект наград в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех позиций.

Победил француз Алексис Райно (463,5), опередив на 2,6 очка россиянина Сергей Каменского. Отметим, что Каменский в квалификацииустановил мировой рекорд - 1186 очков. Бронзовым призером стал китаец Лю Юкин (446,9).



Лучшим среди украинцев был Сергей Кулиш, который с шестого места в квалификации вышел в финал, где занял пятое место (425,1).

Юрий Сухоруков и Олег Царьков завершили выступление в квалификации, заняв 19-е и 28-е места соответственно.



Пулевая стрельба. Кубок мира. Второй этап. Мюнхен (Германия), 23 мая

Мужчины. Малокалиберная винтовка. 50 м, три позиции.

1. Алексис Райно (Франция) – 463,5

2. Сергей Каменский (Россия) – 460,9

3. Лю Юкин (Китай) – 446,9

…

5. Сергей Кулиш (Украина) – 425,1

19. Юрий Сухоруков (Украина) – 1171

28. Олег Царьков (Украина) – 1168 В Мюнхене (Германия) продолжается второй этап Кубка мира по пулевой стрельбе. Мужчины разграли комплект наград в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех позиций.Победил француз Алексис Райно (463,5), опередив на 2,6 очка россиянина Сергей Каменского. Отметим, что Каменский в квалификацииустановил мировой рекорд - 1186 очков. Бронзовым призером стал китаец Лю Юкин (446,9).Лучшим среди украинцев был Сергей Кулиш, который с шестого места в квалификации вышел в финал, где занял пятое место (425,1).Юрий Сухоруков и Олег Царьков завершили выступление в квалификации, заняв 19-е и 28-е места соответственно.1. Алексис Райно (Франция) – 463,52. Сергей Каменский (Россия) – 460,93. Лю Юкин (Китай) – 446,95. Сергей Кулиш (Украина) – 425,119. Юрий Сухоруков (Украина) – 117128. Олег Царьков (Украина) – 1168