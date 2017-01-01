Состав сборной Украины на чемпионат Европы по стрельбе

6 марта в словенском городе Марибор стартует чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия.



За медали европейского первенства будут бороться 577 стрелков из 46 стран. Украинская заявка насчитывает 34 спортсмена (взрослые и юниоры).



Соревнования продлятся до 12 марта.



Состав сборной Украины:



Мужчины: Андрей Колесников, Виктор Банкин, Егор Чирва, Павел Коростылев, Сергей Кулиш, Олег Омельчук, Олег Царьков.



Женщины: Галина Абраменко, Наталья Кальныш, Юлия Коростылева, Елена Костевич, Оксана Ковальчук, Светлана Огер, Виктория Рыбовалова, Людмила Василюк, Мария Войцеховская.



Юниоры: Максим Бабушок, Даниил Даниленко, Игорь Кизима, Александр Колохов, Кирилл Козюк, Павел Крепостняк, Богдан Кириленко, Дмитрий Омельяненко, Александр Самострол.



Юниорки: Анна Ильина, Анастасия Колодяжная, Полина Конарева, Владислава Коваль, Дарья Рожнятовская, Виктория Стецюра, Виктория Сухорукова, Юлия Тимошко, Елена Якушева.

6 марта в словенском городе Марибор стартует чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия.За медали европейского первенства будут бороться 577 стрелков из 46 стран. Украинская заявка насчитывает 34 спортсмена (взрослые и юниоры).Соревнования продлятся до 12 марта.Андрей Колесников, Виктор Банкин, Егор Чирва, Павел Коростылев, Сергей Кулиш, Олег Омельчук, Олег Царьков.Галина Абраменко, Наталья Кальныш, Юлия Коростылева, Елена Костевич, Оксана Ковальчук, Светлана Огер, Виктория Рыбовалова, Людмила Василюк, Мария Войцеховская.Максим Бабушок, Даниил Даниленко, Игорь Кизима, Александр Колохов, Кирилл Козюк, Павел Крепостняк, Богдан Кириленко, Дмитрий Омельяненко, Александр Самострол.Анна Ильина, Анастасия Колодяжная, Полина Конарева, Владислава Коваль, Дарья Рожнятовская, Виктория Стецюра, Виктория Сухорукова, Юлия Тимошко, Елена Якушева.