Осипенко-Радомкая решила отказаться от гражданства Азербайджана и вернуться в сборную Украины

Олимпийская чемпионка по гребле на байдарке Инна Осипенко-Радомкая после двух лет выступлений за сборную Азербайджана планирует вернуться домой и в Токио-2020 выступить за сборную Украины.
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