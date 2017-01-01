Украинские пауэрлифтеры - лучшие в мире

В Пльзене (Чехия) прошел чемпионат мира по пауэрлифтингу.
По его итогам мужская сборная Украины оказалась сильнейшей в мире, а женская команда вошла в ТОП-5 мирового рейтинга, сообщает официальный сайт Спортивного комитета Украины.
В первый же день Екатерина Клименко открыла счет украинской сборной и завоеувала серебряную награду в жиме лежа среди спортсменок весовой категории до 52 кг.
Обладателем первого чемпионского титула стал Андрей Наньев, выигралвший золотую награду в весовой категории 83 кг. По сумме трех упражнений он взял 932,5 кг. На счету Андрея лучший результат в жиме лежа и серебро в приседаниях со штангой.
Вторую золотую награду в медальную копилку сборной положила четырехкратная чемпионка Всемирных Игр Лариса Соловьева. Она подтвердила титул сильнейшей в мире женщины среди спортсменок в весовой категории до 63 кг с общим результатом 607,5 кг. Также, спортсменка продемонстрировала лучший результат в жиме лежа и приседаниях со штангой и завоевала «малое серебро» в становой тяге.
Кроме высоких титулов на счету украинских спортсменов несколько мировых рекордов. Так, Татьяна Мельник стала рекордсменкой мира в жиме лежа. Она взяла 178,5 кг в весовой категории 72 кг, став лучшей в этом виде.
Еще одним чемпионом мира стал рекордсмен в приседаниях со штангой Дмитрий Семененко (105 кг) с результатом 445,5 кг, который в сумме многоборья одолел 1090 кг.
Александр Рубец (105 кг) занял второе место и установил мировой рекорд среди юниоров - 1079,5 в сумме, рекорд Европы среди юниоров в жиме лежа 290 кг, и юниорский рекорд мира в приседании, 433 кг.
В течение последних двух дней в копилку сборной добавились еще несколько достижений. Алексей Бычков (120 кг) стал чемпионом и рекордсменом мира, уверенно оставил позади соперников с суммой 1127,5 кг.
Алексей Рокочий (120 кг) - серебряный призер приседании и тяге. Евгения Тишакова (84 кг) - серебряный призер мира с суммой троеборья 642,5 кг. Инна Оробец (свыше 84 кг) взяла малую бронзу в жиме лежа. Владимир Свистунов (свыше 120 кг - лучший в приседаниях со штангой (432,5 кг), второй в жиме лежа (350 кг), и серебряный призер по сумме троеборья 1127,5 кг.
Таким образом, мужская сборная по пауэрлифтингу выиграла итоговый командный зачет первенства мира. Женская сборная Украины в общем рейтинге стала четвертой.
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