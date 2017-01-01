НХЛ исполняется 100 лет

Сегодня НХЛ исполняется 100 лет.

Лига была основана 26 ноября 1917 года и стала преемницей Национальной Хоккейной Ассоциации, существовавшей с 1910 года.

Начиная с 1926 года, НХЛ стала единственной лигой, чьи клубы имеют право оспаривать Кубок Стэнли.

В первом сезоне лиги-1917/18 выступали 4 команды, представляющие 3 канадских города – Монреаль, Торонто и Оттаву. Сейчас в НХЛ 31 команда, из которых 7 представляют Канаду и 24 – США.



Первый матч в истории лиги был проведен 19 декабря 1917 года между «Оттавой» и «Монреалем».



16 декабря текущего года «Сенаторс» и «Канадиенс» проведут матч на открытом воздухе в честь 100-летнего юбилея лиги.





