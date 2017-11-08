НХЛ. «Питтсбург» одолел «Оттаву» во втором овертайме и вышел в финал Кубка Стэнли

В ночь на 26 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли состоялся седьмой матч финальной серии Восточной конференции.



«Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду одержал победу над «Оттава Сенаторз» во втором овертайме со счетом 3:2 и, выиграв серию 4:3 вышел в финал Кубка Стэнли.

В составе победителей Крис Куниц отметился дублем, в том числе на его счету решающий гол в овертайме. Еще одна шайба на счету Джастина Шульца.

У гостей шайбы забросили Марк Стоун и Райан Дзингел.

В финале Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» встретится с «Нэшвилл Предаторз», который ранее в финале Западной конференции победил «Анахайм Дакс».



Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:

1. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9 голов/17 матчей

2. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/19

3. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 8/16

4. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/17

5. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 8/19



Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):

1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 6 голов/17 передач/19 матчей

2. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 7/13/19

3. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/11/17

4. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 7/12/18

5. Эрик Карлссон (Оттава Сенаторз) – 2/16/19



Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 25 мая

Финал. Восточная конференция. 7-й матч.

Питтсбург Пингвинз — Оттава Сенаторз — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

1:0 – Куниц (Шири, Каллен) – 29:55

1:1 – Стоун (Карлссон, Пажо) – 30:15

2:1 – Шульц (Кессел, Куниц) – 51:44 (5x4)

2:2 – Дзингел (Карлссон, Туррис) – 54:41

3:2 – Куниц (Кросби, Шульц) – 85:09



Счет в серии — 4:3 В ночь на 26 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли состоялся седьмой матч финальной серии Восточной конференции.«Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду одержал победу над «Оттава Сенаторз» во втором овертайме со счетом 3:2 и, выиграв серию 4:3 вышел в финал Кубка Стэнли.В составе победителей Крис Куниц отметился дублем, в том числе на его счету решающий гол в овертайме. Еще одна шайба на счету Джастина Шульца.У гостей шайбы забросили Марк Стоун и Райан Дзингел.В финале Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» встретится с «Нэшвилл Предаторз», который ранее в финале Западной конференции победил «Анахайм Дакс».1. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9 голов/17 матчей2. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/193. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 8/164. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/175. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 8/191. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 6 голов/17 передач/19 матчей2. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 7/13/193. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/11/174. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 7/12/185. Эрик Карлссон (Оттава Сенаторз) – 2/16/19— Оттава Сенаторз — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)1:0 – Куниц (Шири, Каллен) – 29:551:1 – Стоун (Карлссон, Пажо) – 30:152:1 – Шульц (Кессел, Куниц) – 51:44 (5x4)2:2 – Дзингел (Карлссон, Туррис) – 54:413:2 – Куниц (Кросби, Шульц) – 85:09