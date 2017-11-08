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НХЛ. «Питтсбург» одолел «Оттаву» во втором овертайме и вышел в финал Кубка Стэнли

НХЛ. «Питтсбург» одолел «Оттаву» во втором овертайме и вышел в финал Кубка Стэнли

В ночь на 26 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли состоялся седьмой матч финальной серии Восточной конференции.

«Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду одержал победу над «Оттава Сенаторз» во втором овертайме со счетом 3:2 и, выиграв серию 4:3 вышел в финал Кубка Стэнли.
В составе победителей Крис Куниц отметился дублем, в том числе на его счету решающий гол в овертайме. Еще одна шайба на счету Джастина Шульца.
У гостей шайбы забросили Марк Стоун и Райан Дзингел.
В финале Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» встретится с «Нэшвилл Предаторз», который ранее в финале Западной конференции победил «Анахайм Дакс».

Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:
1. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9 голов/17 матчей
2. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/19
3. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 8/16
4. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/17
5. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 8/19
 
Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):
1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 6 голов/17 передач/19 матчей
2. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 7/13/19
3. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/11/17
4. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 7/12/18
5. Эрик Карлссон (Оттава Сенаторз) – 2/16/19

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 25 мая
Финал. Восточная  конференция. 7-й матч.
Питтсбург Пингвинз — Оттава Сенаторз — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
1:0 – Куниц (Шири, Каллен) – 29:55
1:1 – Стоун (Карлссон, Пажо) – 30:15
2:1 – Шульц (Кессел, Куниц) – 51:44 (5x4)
2:2 – Дзингел (Карлссон, Туррис) – 54:41
3:2 – Куниц (Кросби, Шульц) – 85:09

Счет в серии — 4:3
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