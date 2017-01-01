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Тренер сборной Финляндии по хоккею: Горжусь своей командой

Тренер сборной Финляндии по хоккею: Горжусь своей командой

Главный тренер сборной Финляндии Лаури Марьямяки заявил, что гордится своими хоккеистами после победы над командой США в четвертьфинале чемпионата мира. Финны в четверг в Кельне победили американцев со счетом 2:0.

«Горжусь своей командой. Считаю, что матч со сборной Канады помог нам подготовиться к встрече американцами. Мы провели замечательную игру, смогли справиться с непростыми моментами. Я счастлив, что мы победили. Завтра начнем подготовку к полуфиналу», - сказал Марьямяки.

«Сборная Финляндии заслужила победу, они выглядели лучше нас. Жалко уезжать из Кельна, я расстроен за своих ребят. Чемпионат мира - сильный турнир, мы сегодня проиграли сильной команде. У сборной США была настоящая команда, мы верили друг в друга», - прокомментировал матч главный тренер сборной США Джефф Блэшилл.

«У нас было много хороших моментов на этом чемпионате мира. Просто бывает, что в некоторых матчах ты проигрываешь», - добавил американский специалист.

В полуфинале сборная Финляндии встретится с победителем матча Швеция - Швейцария.
По материалам: ТАСС
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