ЧМ по хоккею-2017. Россия всухую разгромила Латвию (+Видео)

Сегодня, 15 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят матчи группового этапа.



В группе А сборная России разгромила команду Латвии, забросив ей пять безответных шайб – 5:0.

В составе российской команды отличились Богдан Киселевич (13-я минута), Иван Телегин (19), Владислав Наместников (21), Никита Кучеров (39) и Антон Белов (54).



Россияне поднялись на первое место в группе А (17 очков, 6 матчей). Латвийцы занимают в группе четвертое место (9 очков, 6 матчей).



Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 15 мая.

Группа А. Кельн (Германия). Ланксесс-Арена.

Россия – Латвия - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

1:0 – Киселевич Панарин, Наместников) – 12:10

2:0 – Телегин (Плотников) – 18:41

3:0 – Наместников (Панарин, Кучеров) – 20:57

4:0 – Кучеров (Панарин, Белов) – 39:00

5:0 – Белов (Гусев, Щипачев) – 53:17 (5х4)

Вратари: Сорокин 24/24 – Пунненовс 31/36



Турнирное положение

Группа А

1. Россия – 14 очков/5 матчей (разница забитых и пропущенных шайб +22)

2. США – 15/6 (+15)

3. Швеция – 13/6 (+14)

4. Латвия – 9/6 (-3)

5. Германия – 9/6 (-4)

6. Дания – 7/7 (-9)

7. Словакия – 4/6 (-14)

8. Италия – 1/7 (-26) Сегодня, 15 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят матчи группового этапа.сборная России разгромила команду Латвии, забросив ей пять безответных шайб – 5:0.В составе российской команды отличились Богдан Киселевич (13-я минута), Иван Телегин (19), Владислав Наместников (21), Никита Кучеров (39) и Антон Белов (54).Россияне поднялись на первое место в группе А (17 очков, 6 матчей). Латвийцы занимают в группе четвертое место (9 очков, 6 матчей).– Латвия - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)1:0 – Киселевич Панарин, Наместников) – 12:102:0 – Телегин (Плотников) – 18:413:0 – Наместников (Панарин, Кучеров) – 20:574:0 – Кучеров (Панарин, Белов) – 39:005:0 – Белов (Гусев, Щипачев) – 53:17 (5х4)Сорокин 24/24 – Пунненовс 31/361. Россия – 14 очков/5 матчей (разница забитых и пропущенных шайб +22)2. США – 15/6 (+15)3. Швеция – 13/6 (+14)4. Латвия – 9/6 (-3)5. Германия – 9/6 (-4)6. Дания – 7/7 (-9)7. Словакия – 4/6 (-14)