ЧМ по хоккею-2017. Сборная США разгромила команду Словакии (+Видео)

Сегодня, 14 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят матчи группового этапа.



В группе А сборная США разгромила команду Словакии со счетом 6:1.

В составе победителей шайбы забросили Клейтон Келлер (9-я минута), Кристиан Дворак (37), Джейкоб Троуба (39), Андерс Ли (58), а Джонни Годро оформил дубль (26, 43). В составе сборной Словакии автором единственного гола стал Мартин Гернат (31).

Американцы занимают первое место в группе (15 очков, 6 матчей), словаки на предпоследнем месте (4 очка, 6 матчей).



Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 14 мая.

Группа А. Кельн (Германия)

Словакия – США – 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

0:1 – Келлер (Шей, Ли) – 8:12

0:2 – Годро (Хэйс) – 25:57

1:2 – Гернат (Дравецки, Гудачек) - 30:40

1:3 – Дворак (Годро) – 36:04

1:4 – Троуба – 38:01

1:5 – Годро (Хэйз) - 42:16

1:6 – Ли (Айкел, Хэнифин) – 57:23 (5х4)

Вратари: Гудачек 22/28 – Ховард 19/20



Турнирное положение

Группа А

1. США – 15 очков/6 матчей (+15)

2. Россия – 14/5 (+22)

3. Швеция – 10/5 (+12)

4. Латвия – 9/5 (+2)

5. Германия – 9/6 (-4)

6. Дания – 4/5 (-9)

7. Словакия – 4/6 (-14)

8. Италия – 1/6 (-24)

Сегодня, 14 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят матчи группового этапа.сборная США разгромила команду Словакии со счетом 6:1.В составе победителей шайбы забросили Клейтон Келлер (9-я минута), Кристиан Дворак (37), Джейкоб Троуба (39), Андерс Ли (58), а Джонни Годро оформил дубль (26, 43). В составе сборной Словакии автором единственного гола стал Мартин Гернат (31).Американцы занимают первое место в группе (15 очков, 6 матчей), словаки на предпоследнем месте (4 очка, 6 матчей).Словакия –– 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)0:1 – Келлер (Шей, Ли) – 8:120:2 – Годро (Хэйс) – 25:571:2 – Гернат (Дравецки, Гудачек) - 30:401:3 – Дворак (Годро) – 36:041:4 – Троуба – 38:011:5 – Годро (Хэйз) - 42:161:6 – Ли (Айкел, Хэнифин) – 57:23 (5х4)Гудачек 22/28 – Ховард 19/201. США – 15 очков/6 матчей (+15)2. Россия – 14/5 (+22)3. Швеция – 10/5 (+12)4. Латвия – 9/5 (+2)5. Германия – 9/6 (-4)6. Дания – 4/5 (-9)7. Словакия – 4/6 (-14)8. Италия – 1/6 (-24)