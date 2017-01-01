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ЧМ по хоккею-2017. Сборная США разгромила команду Словакии (+Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Сборная США разгромила команду Словакии

Сегодня, 14 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят матчи группового этапа.

В группе А сборная США разгромила команду Словакии со счетом 6:1.
В составе победителей шайбы забросили Клейтон Келлер (9-я минута), Кристиан Дворак (37), Джейкоб Троуба (39), Андерс Ли (58), а Джонни Годро оформил дубль (26, 43). В составе сборной Словакии автором единственного гола стал Мартин Гернат (31).
Американцы занимают первое место в группе (15 очков, 6 матчей), словаки на предпоследнем месте (4 очка, 6 матчей).

Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 14 мая.
Группа А. Кельн (Германия)
Словакия – США – 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)
0:1 – Келлер (Шей, Ли) – 8:12
0:2 – Годро (Хэйс) – 25:57
1:2 – Гернат (Дравецки, Гудачек)  - 30:40
1:3 – Дворак (Годро) – 36:04
1:4 – Троуба  – 38:01
1:5 – Годро (Хэйз)  - 42:16
1:6 – Ли (Айкел, Хэнифин) – 57:23 (5х4)
Вратари: Гудачек 22/28 – Ховард 19/20

Турнирное положение
Группа А
1. США – 15 очков/6 матчей (+15)
2. Россия – 14/5 (+22)
3. Швеция – 10/5 (+12)
4. Латвия – 9/5 (+2)
5. Германия – 9/6 (-4)
6. Дания – 4/5 (-9)
7. Словакия – 4/6 (-14)
8. Италия – 1/6 (-24) 
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