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ЧМ по хоккею-2017. Франция победила Беларусь по буллитам (+Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Франция победила Беларусь по буллитам

Сегодня, 12 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят матчи группового этапа.

В группе В сборная Беларуси уступила Франции в серии послематчевых буллитов – 3:4 Б.
У белорусов шайбы забросили  Александр Павлович (27-я минута), Егор Шарангович (38) и Александр Кулаков (42)
В составе победителей отличились Саша Трей (13-я минута), Дамьен Флёри (21), Пьер-Эдуар Белльмар (53), а в серии буллитов победный бросок нанес Стефан Да Коста.

Сборная Франции занимает в группе В шестое место (7 очков, 5 матчей). Белорусы поднялись на предпоследнее место (1 очко, 5 матчей).

Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 12  мая.
Группа В. Париж (Франция).
Франция – Беларусь – 4:3 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)
1:0 – Трей ( Да Коста) – 12:29
2:0 – Флери (Да Коста, Руссель) – 20:54 (5х4)
2:1 – Павлович (Воробей, Шарангович) – 26:40
2:2 – Шарангович (Лингле) – 37:47
2:3 – Кулаков (Воробей, Костицын) – 41:20 (5х4)
3:3 – Бельмар (Да Коста) – 52:35
4:3 – Да Коста – 65:00 ПБ
Вратари: Юэ 19/22 – Лаланде 27/31

Турнирное положение в Группе В
1. Канада – 12 очков/4 матча (+15)
2. Чехия – 10/5 (+8)
3. Швейцария – 9/4 (+6)
4. Норвегия – 7/4 (+1)
5. Финляндия – 7/4 (-1)
6. Франция – 7/5  (+4)
7. Беларусь – 1/5 (-16)
8.  Словения – 1/5 (-17)
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