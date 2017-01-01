ЧМ по хоккею-2017. Франция победила Беларусь по буллитам (+Видео)

Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 12 мая.

Сегодня, 12 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят матчи группового этапа.сборная Беларуси уступила Франции в серии послематчевых буллитов – 3:4 Б.У белорусов шайбы забросили Александр Павлович (27-я минута), Егор Шарангович (38) и Александр Кулаков (42)В составе победителей отличились Саша Трей (13-я минута), Дамьен Флёри (21), Пьер-Эдуар Белльмар (53), а в серии буллитов победный бросок нанес Стефан Да Коста.Сборная Франции занимает в группе В шестое место (7 очков, 5 матчей). Белорусы поднялись на предпоследнее место (1 очко, 5 матчей).– Беларусь – 4:3 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)1:0 – Трей ( Да Коста) – 12:292:0 – Флери (Да Коста, Руссель) – 20:54 (5х4)2:1 – Павлович (Воробей, Шарангович) – 26:402:2 – Шарангович (Лингле) – 37:472:3 – Кулаков (Воробей, Костицын) – 41:20 (5х4)3:3 – Бельмар (Да Коста) – 52:354:3 – Да Коста – 65:00 ПБЮэ 19/22 – Лаланде 27/311. Канада – 12 очков/4 матча (+15)2. Чехия – 10/5 (+8)3. Швейцария – 9/4 (+6)4. Норвегия – 7/4 (+1)5. Финляндия – 7/4 (-1)6. Франция – 7/5 (+4)7. Беларусь – 1/5 (-16)8. Словения – 1/5 (-17)