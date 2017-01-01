ЧМ по хоккею-2017. США обыграли Италию, Беларусь проиграла Швейцарии (+Видео)

Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 10 мая.

Вратари: Дженони 14/14 – Лаланд 20/23



Турнирная таблица

Группа А

1. Латвия – 9 очков/3 матча (разница забитых и пропущенных шайб +6)

2. США – 9/4 (+8)

3. Россия – 8/3 (+13)

4. Швеция – 4/3 (+3)

5. Словакия – 3/3 (-2)

6. Германия – 3/3 (-7)

7. Дания – 2/3 (-7)

8. Италия – 1/4 (-14)



Группа В

1. Канада – 9 очков/3 матча (+14)

2. Швейцария – 9/4 (+6)

3. Норвегия – 6/3 (+2)

4. Франция – 5/3 (+4)

5. Чехия – 5/3 (+3)

6. Финляндия – 4/3 (-4)

7. Словения – 1/3 (-15)







Сегодня, 10 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят очередные матчи группового этапа.сборная США обыграла команду Италии со счетом 3:0.Американцы выиграли три из четырех матчей, а итальянцы проиграли все три своих встречи.сборная Швейцарии забросила три безответных шайбы команде Беларуси.Для сборной Беларуси это уже четвертое поражение подряд. Швейцария победила в трех из четырех игр на чемпионате мира.Сегодня также состоятся еще два матча: Словакия – Германия и Финляндия – Словения.Турнир проходит по круговой системе. Команды, занявшие в своих группах первые 4 места, выйдут в плей-офф, а команда, которая займет 8-е место, вылетит в первый дивизион чемпионата мира 2018 года.Группа А. Кёльн (Германия).– Италия – 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)1:0 – Нелсон – 05:172:0 – Нелсон (Ларкин) – 25:53 (4х5)3:0 – Ли (Ларкин, Годро) – 27:47 (5х4)Ховард 9/9 – Анд. Бернард 29/32– Беларусь – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)1:0 – Шеппи (Дженацци, Унтерзандер)- 17:54 (5х4)2:0 – Амбюль (Леффель, Холленштайн) - 35:293:0 – Элмонд (Шеппи) - 47:55