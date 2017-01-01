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ЧМ по хоккею-2017. США обыграли Италию, Беларусь проиграла Швейцарии (+Видео)

Швейцария – Беларусь – 3:0

Сегодня, 10 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят очередные матчи группового этапа.

В группе А сборная США обыграла команду Италии со счетом 3:0.
Американцы  выиграли три из четырех матчей, а итальянцы проиграли все три своих встречи.

В группе В сборная Швейцарии забросила три безответных шайбы команде Беларуси.
Для сборной Беларуси это уже четвертое поражение подряд. Швейцария победила в трех из четырех игр на чемпионате мира.

Сегодня также состоятся еще два матча: Словакия – Германия и Финляндия – Словения.

Турнир проходит по круговой системе. Команды, занявшие в своих группах первые 4 места, выйдут в плей-офф, а команда, которая займет 8-е место, вылетит в первый дивизион чемпионата мира 2018 года.

Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 10 мая.
Группа А. Кёльн (Германия).
США – Италия – 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
1:0 – Нелсон – 05:17
2:0 – Нелсон (Ларкин) – 25:53 (4х5)
3:0 – Ли (Ларкин, Годро) – 27:47 (5х4)
Вратари: Ховард 9/9 – Анд. Бернард 29/32

Группа В. Париж (Франция).
Швейцария – Беларусь – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
1:0 – Шеппи (Дженацци, Унтерзандер)- 17:54 (5х4)
2:0 – Амбюль (Леффель, Холленштайн)  - 35:29
3:0 – Элмонд (Шеппи)  - 47:55
Вратари: Дженони 14/14 – Лаланд 20/23

Турнирная таблица
Группа А
1. Латвия – 9 очков/3 матча (разница забитых и пропущенных шайб +6)
2. США – 9/4 (+8)
3. Россия – 8/3 (+13)
4. Швеция – 4/3 (+3)
5. Словакия – 3/3 (-2)
6. Германия – 3/3 (-7)
7. Дания – 2/3 (-7)
8. Италия – 1/4 (-14)

Группа В
1. Канада – 9 очков/3 матча (+14)
2. Швейцария – 9/4 (+6)
3. Норвегия – 6/3 (+2)
4. Франция – 5/3  (+4)
5. Чехия – 5/3 (+3)
6. Финляндия – 4/3 (-4)
7. Словения – 1/3 (-15)


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