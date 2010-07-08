НХЛ. Кубок Стэнли. «Оттава» выиграла серию у «Рейнджерс» и вышла в финал Восточной конференции

В ночь на 10 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках второго раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялcя один матч полуфинальной серии Восточной конференции.



«Оттава Сенаторз» на выезде обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в шестом матче полуфинальной серии со счетом 4:2.

Таким образом, «Сенаторз» выиграли серию 4-2 и вышли в финал конференции, где сыграют с победителем пары «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз».



Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:

1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9 голов/11 матчей

2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/10

3. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 7/10

4. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 7/12

5. Рикард Ракелль (Анахайм Дакс) – 6/10



Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):

1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 5 гола/13 передач/11 матчей

2. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/10/12

3. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/7/10

4. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 5/9/11

5. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/4/11



Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. 9 мая

½ финала. Восточная конференция. 6-й матч.

Нью-Йорк Рейнджерс — Оттава Сенаторз — 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

0:1 — Хоффман (Карлссон) — 04:27

0:2 — Стоун (Макартур, Уайдман) — 14:44

1:2 — Зибанеджад (Цуккарелло, Холден) — 33:32

1:3 — Карлссон (Райан, Андерсон) — 35:53

2:3 — Крайдер (Зибанеджад, Смит) — 40:53

2:4 — Пажо — 59:53 (en)

Счет в серии: 2-4 В ночь на 10 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках второго раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялcя один матч полуфинальной серии Восточной конференции.«Оттава Сенаторз» на выезде обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в шестом матче полуфинальной серии со счетом 4:2.Таким образом, «Сенаторз» выиграли серию 4-2 и вышли в финал конференции, где сыграют с победителем пары «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз».1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9 голов/11 матчей2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/103. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 7/104. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 7/125. Рикард Ракелль (Анахайм Дакс) – 6/101. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 5 гола/13 передач/11 матчей2. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/10/123. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/7/104. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 5/9/115. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/4/11Нью-Йорк Рейнджерс —— 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)0:1 — Хоффман (Карлссон) — 04:270:2 — Стоун (Макартур, Уайдман) — 14:441:2 — Зибанеджад (Цуккарелло, Холден) — 33:321:3 — Карлссон (Райан, Андерсон) — 35:532:3 — Крайдер (Зибанеджад, Смит) — 40:532:4 — Пажо — 59:53 (en)