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НХЛ. Кубок Стэнли. «Оттава» выиграла серию у «Рейнджерс» и вышла в финал Восточной конференции

НХЛ. Кубок Стэнли. « Оттава» выиграла серию у «Рейнджерс» и вышла в финал Восточной конференции

В ночь на 10 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках второго раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялcя один матч полуфинальной серии Восточной конференции.

«Оттава Сенаторз» на выезде обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в шестом матче полуфинальной серии со счетом 4:2.
Таким образом, «Сенаторз» выиграли серию 4-2 и вышли в финал конференции, где сыграют с победителем пары «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз».

Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:
1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9 голов/11 матчей
2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/10
3. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 7/10
4. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 7/12
5. Рикард Ракелль (Анахайм Дакс) – 6/10

Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):
1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 5 гола/13 передач/11 матчей
2. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/10/12
3. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/7/10
4. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 5/9/11
5. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/4/11

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. 9 мая
½ финала. Восточная конференция. 6-й матч.
Нью-Йорк Рейнджерс — Оттава Сенаторз — 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
0:1 — Хоффман (Карлссон) — 04:27
0:2 — Стоун (Макартур, Уайдман) — 14:44
1:2 — Зибанеджад (Цуккарелло, Холден) — 33:32
1:3 — Карлссон (Райан, Андерсон) — 35:53
2:3 — Крайдер (Зибанеджад, Смит) — 40:53
2:4 — Пажо — 59:53 (en)
Счет в серии: 2-4
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