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ЧМ по хоккею. Беларусь проиграла Финляндии, Россия по буллитам одолела Швецию

Финляндия – Беларусь – 3:2

Сегодня, 5 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) стартовал 81-й чемпионат мира по хоккею с шайбой среди мужских команд. В рамках группового этапа состоялось два матча.

В Группе А В матче России и Швеции командам не удалось выявить победителя ни в основное, ни в дополнительное время. В серии послематчевых бросков автором победного буллита стал российский форвард Артемий Панарин.
 
В группе В сборная Беларуси в матче против команды Швеции отыгралась со счета 0:2, но в итоге потерпела поражение со счетом 2:3.

Турнир проходит по круговой системе. Команды, занявшие в своих группах первые 4 места выйдут в плей-офф, а команда, которая займет 8-е место, вылетит в первый дивизион чемпионата мира 2018 года.

Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 5 мая.
Группа А. Кельн (Германия)
Швеция – Россия – 1:2Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
1:0 – Линдхольм (Хедман, Раск) – 14:40
1:1 – Андронов (Проворов, Барабанов) – 43:58
1:2 – Панарин – 65:00 ПБ
Вратари: Фаст - Василевский

Группа В. Париж (Франция)
Финляндия – Беларусь – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
1:0 – Ахо (Филппула) – 2:43
2:0 – Осала – 5:09
2:1 – Шарангович (Стефанович) – 38:08
2:2 – Ковыршин (Костицын, Граборенко) – 44:32
3:2 – Савинайнен (Ахо, Рантанен) – 49:15 (5х4)
Вратари: Корписало - Лаланде

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