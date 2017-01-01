ЧМ по хоккею. Беларусь проиграла Финляндии, Россия по буллитам одолела Швецию

Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 5 мая.

Сегодня, 5 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) стартовал 81-й чемпионат мира по хоккею с шайбой среди мужских команд. В рамках группового этапа состоялось два матча.В матче России и Швеции командам не удалось выявить победителя ни в основное, ни в дополнительное время. В серии послематчевых бросков автором победного буллита стал российский форвард Артемий Панарин.сборная Беларуси в матче против команды Швеции отыгралась со счета 0:2, но в итоге потерпела поражение со счетом 2:3.Турнир проходит по круговой системе. Команды, занявшие в своих группах первые 4 места выйдут в плей-офф, а команда, которая займет 8-е место, вылетит в первый дивизион чемпионата мира 2018 года.Швеция –– 1:2Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)1:0 – Линдхольм (Хедман, Раск) – 14:401:1 – Андронов (Проворов, Барабанов) – 43:581:2 – Панарин – 65:00 ПБФаст - Василевский– Беларусь – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)1:0 – Ахо (Филппула) – 2:432:0 – Осала – 5:092:1 – Шарангович (Стефанович) – 38:082:2 – Ковыршин (Костицын, Граборенко) – 44:323:2 – Савинайнен (Ахо, Рантанен) – 49:15 (5х4)Корписало - Лаланде