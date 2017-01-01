НХЛ. Определились все пары первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли-2017

В ночь на 10 апреля прошел последний игровой день в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Определились все пары первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли.



Серии до четырех побед начнутся 12 апреля. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Питтсбург Пингвинз».



Хоккей. Национальная хоккейная лига. Плей-офф. Кубок Стэнли-2017.

Восточная конференция. 1/4 финала

«Вашингтон» — «Торонто»

«Питтсбург» — «Коламбус»

«Монреаль» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

«Оттава» — «Бостон».



Западная конференция. 1/4 финала

«Чикаго» — «Нэшвилл»

«Миннесота» — «Сент-Луис»

«Анахайм» — «Калгари»

«Эдмонтон» — «Сан-Хосе».



Серии до четырех побед начнутся 12 апреля. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Питтсбург Пингвинз».

В ночь на 10 апреля прошел последний игровой день в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Определились все пары первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли.Серии до четырех побед начнутся 12 апреля. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Питтсбург Пингвинз».«Вашингтон» — «Торонто»«Питтсбург» — «Коламбус»«Монреаль» — «Нью-Йорк Рейнджерс»«Оттава» — «Бостон».«Чикаго» — «Нэшвилл»«Миннесота» — «Сент-Луис»«Анахайм» — «Калгари»«Эдмонтон» — «Сан-Хосе».Серии до четырех побед начнутся 12 апреля. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Питтсбург Пингвинз».