НХЛ. «Тампа» обыграла «Монреаль»

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 7 апреля

В ночь на 8 апреля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялся один матч.«Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде одержала победу над «Монреаль Канадиенс со счетом 4:2.В составе победителей дубль оформил Янни Гурд (12-я и 45-я минуты), еще по голу на свой счет записали Никита Кучеров (20) и Александр Киллорн (35).За «Монреаль» шайбы забросили Дуайт Кинг (30) и Арттури Лехконен (45).В Восточной конференции «Монреаль» на 4-м месте (101 очко, 81 матч), «Тампа Бэй» занимает 9-е место (92 очка, 81 матч) и продолжает борьбу за выход в плей-офф.Первой звездой признана форвард женской сборной США Хилари Найт, гол которой принес команде победу в финале женского чемпионата мира против Канады (3:2 ОТ).Второй звездой назван форвард «Тампы Бэй Лайтнинг» Янни Гурде, сделавший дубль в ворота «Монреаль Канадиенс» (4:2).Третьей звездой стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Монреалем» (4:2).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43 гола/74 матча2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 40/733. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 39/804. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 39/80.5. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 38/801. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 30 голов/67 передач/80 матчей2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43/45/743. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 34/54/814. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 39/46/805. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 22/63/80Монреаль Канадиенс –– 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)0:1 – Гурде (Витковски, Кучеров) – 11:420:2 – Кучеров (Пойнт, Палат) – 19:501:2 – Кинг (Нестеров, Лехконен) - 59:591:3 – Киллорн (Конахер) - 34:192:3 – Лехконен (Дотчин, Конахер) - 44:36 (4х5)2:4 – Гурд (Конакер, Дотчин) – 44:571. *Вашингтон – 116 очков / 80 матчей2. *Питтсбург – 111/803. *Коламбус – 106/804. *Монреаль – 101/815. *Рейнджерс – 100/806. *Оттава – 96/807. *Бостон – 95/818. Торонто – 93/809. Тампа-Бэй – 92/8110. Айлендерс – 90/8011. Филадельфия – 85/8012. Каролина – 84/8013. Баффало – 78/8014. Флорида – 77/8015. Детройт – 76/8016. Нью-Джерси – 70/801. *Чикаго – 108 очков/81 матч2. * Миннесота – 104/813. *Анахайм – 103/814. *Эдмонтон – 99/805. *Сан-Хосе – 97/816. *Сент-Луис – 95/807. *Калгари – 94/818.* Нэшвилл –94/819. Виннипег – 85/8110. Лос-Анджелес – 83/8011. Даллас – 77/8112. Аризона – 70/8113. Ванкувер – 69/8014. Колорадо – 47/80* участники плей-офф