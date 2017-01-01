На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

НХЛ. «Тампа» обыграла «Монреаль»

НХЛ. «Тампа» обыграла «Монреаль»

В ночь на 8 апреля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялся один матч.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде одержала победу над «Монреаль Канадиенс со счетом 4:2.
В составе победителей дубль оформил Янни Гурд (12-я и 45-я минуты), еще по голу на свой счет записали Никита Кучеров (20) и Александр Киллорн (35).
За «Монреаль» шайбы забросили Дуайт Кинг (30) и Арттури Лехконен (45).

В Восточной конференции «Монреаль» на 4-м месте (101 очко, 81 матч),  «Тампа Бэй» занимает 9-е место (92 очка, 81 матч) и продолжает борьбу за выход в плей-офф.

Официальный сайт НХЛ назвал тройку лучших игроков очередного игрового дня.
Первой звездой признана форвард женской сборной США Хилари Найт, гол которой принес команде победу в финале женского чемпионата мира против Канады (3:2 ОТ).
Второй звездой назван форвард «Тампы Бэй Лайтнинг» Янни Гурде, сделавший дубль в ворота «Монреаль Канадиенс» (4:2).  
Третьей звездой стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Монреалем» (4:2).

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43 гола/74 матча
2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 40/73
3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 39/80
4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 39/80.
5. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 38/80

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 30 голов/67 передач/80 матчей
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43/45/74
3. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 34/54/81
4. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 39/46/80
5. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 22/63/80

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 7 апреля
Монреаль Канадиенс  – Тампа-Бэй Лайтнинг  – 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
0:1 – Гурде (Витковски, Кучеров) – 11:42
0:2 – Кучеров (Пойнт, Палат) – 19:50
1:2 – Кинг (Нестеров, Лехконен)  - 59:59
1:3 – Киллорн (Конахер)  - 34:19
2:3 – Лехконен (Дотчин, Конахер)  - 44:36 (4х5)
2:4 – Гурд (Конакер, Дотчин) – 44:57

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. *Вашингтон –  116 очков / 80 матчей
2. *Питтсбург – 111/80
3. *Коламбус – 106/80
4. *Монреаль – 101/81
5. *Рейнджерс – 100/80
6. *Оттава – 96/80
7. *Бостон – 95/81
8. Торонто – 93/80
9. Тампа-Бэй – 92/81
10. Айлендерс – 90/80
11. Филадельфия – 85/80
12. Каролина – 84/80
13. Баффало – 78/80
14. Флорида – 77/80
15. Детройт – 76/80
16. Нью-Джерси – 70/80

Западная конференция
1. *Чикаго – 108 очков/81 матч
2. * Миннесота – 104/81
3. *Анахайм – 103/81
4. *Эдмонтон – 99/80
5. *Сан-Хосе – 97/81
6. *Сент-Луис – 95/80
7. *Калгари – 94/81
8.* Нэшвилл –94/81
9. Виннипег – 85/81
10. Лос-Анджелес – 83/80
11. Даллас – 77/81
12. Аризона – 70/81
13. Ванкувер – 69/80
14. Колорадо – 47/80

* участники плей-офф
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

НХЛ. «Чикаго» победил «Питтсбург», «Тампа-Бэй» – «Каролину»
НХЛ. «Детройт» по буллитам одолел «Оттаву», «Монреаль» обыграл «Флориду», «Баффало» проиграл «Торонто»
НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Рейнджерс», «Монреаль» проиграл «Баффало»
НХЛ. «Тампа» в овертайме выиграла у «Чикаго» «Детройт» - у «Каролины», «Айлендерс» проиграл «Нэшвиллу» и другие результаты
НХЛ. «Тампа» разгромила «Айлендерс»
НХЛ. «Монреаль» в овертайме победил «Тампу», «Торонто» обыграл «Детройт» и другие результаты
НХЛ. «Монреаль» обыграл «Каролину», «Оттава» победила «Бостон»
НХЛ. «Чикаго» крупно обыграл «Виннипег», «Тампа» по буллитам уступила «Миннесоте»
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание чемпионата мира по хоккею

Расписание Чемпионата мира по хоккею 2016

Последние новости рубрики

НХЛ. «Тампа» обыграла «Монреаль»
УХЛ. «Донбасс» стал пятикратным чемпионом Украины
НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Нью-Джерсис», «Нэшвилл» разгромил «Даллас», «Чикаго» проиграл «Анахайму» и другие результаты
Организаторы Олимпиады-2018 продолжают надеяться на участие игроков НХЛ
Игрок «Донбасса» Шафаренко: Мы не сумели использовать свои возможности

Последние новости спорта

13:04 Джошуа: Пишу историю и рад этому 129 | Бокс

12:56 Тото Вольфф: Между машинами Феттеля и Боттаса - 5,9 см 101 | Формула-1

11:49 Формула-1. Гран-при Китая. Хэмилтон выиграл квалификацию 163 | Формула-1

11:20 НХЛ. «Тампа» обыграла «Монреаль» 137 | Хоккей

10:50 НБА. «Финикс» разгромил «Оклахому», «Атланта» обыграла «Кливленд» и другие результаты 136 | Баскетбол

09:56 Формула-1. Гран-при Китая. Феттель – лучший в третьей сессии свободных заездов 148 | Формула-1

09:26 Монтерей. Кербер не пустила Уотсон в полуфинад и другие результаты 135 | Теннис

09:01 Чарльстон. Возняцки проиграла Остапенко в ¼ финала и другие результаты 154 | Теннис

08:27 Ломаченко, Усик, Гвоздик: взвешивания (Фото) 157 | Бокс / Фото

07:46 Ломаченко, Усик, Гвоздик: Результаты взвешивания (+Видео) 331 | Бокс / Видео

Все новости

ФОТО

Ломаченко, Усик, Гвоздик: взвешивания (Фото)

Владимир Кличко за три недели до боя с Джошуа (Фото)

Открытая тренировка Ломаченко, Усика и Гвоздика в США (Фото)

Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

ВИДЕО

Ломаченко, Усик, Гвоздик: Результаты взвешивания (+Видео)

Кличко готовится к бою с Джошуа (Видео)

Ломаченко, Усик, Гвоздик: финальная пресс-конференция (Видео, фото)

Овечкин спровоцировал драку в матче НХЛ (Видео)

Норвежский видеоблогер спародировал лыжный ход Нортуга, Сундбю, Йохауг, Бьорген, Устюгова и Майкла Джексона (Видео)

Ломаченко, Усик и Гвоздик на НВО: промо-видео

НБА. Два стокилограммовых баскетболиста подрались в матче «Чикаго» - «Торонто»





Топ-новости недели

Дмитрий Чумак – серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике в весе до 94 кг
Валентина Кисель – бронзовый призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике в категории до 90 кг
УХЛ. «Донбасс» стал пятикратным чемпионом Украины
Пелешенко – двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике в категории до 85 кг
Ломаченко, Усик, Гвоздик: финальная пресс-конференция (Видео, фото)








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Апрель 2017 (135)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги