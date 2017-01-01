Организаторы Олимпиады-2018 продолжают надеяться на участие игроков НХЛ

Организаторы Олимпиады 2018 года продолжают надеяться, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) смогут принять участие в Играх в Южной Корее.В понедельник НХЛ объявила, что не будет останавливать регулярный чемпионат в сезоне-2017/18 на период Олимпиады. Это означает, что хоккеисты лиги впервые с 1994 года не примут участия в Играх.По словам пресс-секретаря Нэнси Пак, организаторы надеются, что «решение будет найдено до 2018 года».По мнению организаторов, несмотря на категоричность заявления НХЛ, еще остается время для «содержательных дискуссий» между лигой, профсоюзом игроков НХЛ, Международной федерацией хоккея (IIHF) и Международным олимпийским комитетом (МОК).