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УХЛ. Севастьян Карпенко: Отступать некуда, будем биться до конца

УХЛ. Севастьян Карпенко: Отступать некуда, будем биться до конца. Фото uhl.com.ua

Форвард «Кременчука» Севастьян Карпенко прокомментировал неудачный исход противостояния с Донбассом в Дружковке (1:2).

Севастьян Карпенко: «Совершаем детские ошибки, много удаляемся. Вроде что-то меняем, но все равно не получается выиграть, не знаю даже, в чем проблема. Думаю, это больше тренерская работа, чем наша. Как нам скажут тренеры, так мы и сыграем. Кто меньше ошибается, тот и выигрывает.

В этой серии некоторые наши удаления приводят к пропущенным голам. За 2 игры мы пропустили 4 шайбы, играя в меньшинстве. Вроде работаем над этим компонентом, но что-то все равно не получается.

Силы бороться еще есть, и болельщики свои гонят вперед. Понимаем, что уже конец сезона и отступать некуда. Будем стараться исправить все в Кременчуге и перевести серию в Дружковку. Все ребята у нас настроены серьезно, поэтому будем биться до конца».

Напомним, что в воскресенье «Донбасс» дома одержал очередную победу над «Кременчуком» и довел счет в серии до 3:1 в свою пользу. Таким образом, для завоевания чемпионского титула команде Сергея Витера достаточно добыть всего одну победу. Ближайшая встреча команд состоится в среду, 5 апреля, на арене «Айсберг» в Кременчуге. Начало – 18:45.

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