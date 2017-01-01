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НХЛ. Панарин, Юханссон и Тальбо – звезды недели
НХЛ. Панарин, Юханссон и Тальбо – звезды неделиРоссийский нападающий «Чикаго Бдэкхоукс» Артемий Панарин признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает официальный сайт лиги.
В четырех матчах прошедшей недели в активе форварда пять заброшенных шайб и одна результативная передача.

Второй звездой недели назван нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Маркус Юханссон, который четырех играх забросил одну шайбу и сделал семь результативных передач, одержав с командой три победы в четырех матчах.

Третьей звездой недели стал голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Кэм Тальбо, одержавший в трех матчах три победы, пропустив в среднем 1,66 шайбы за игру и отразив 94,6 процента бросков по своим воротам.
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