УХЛ. Финал. Третий матч. «Донбасса» обыграл «Кременчук» и повел в серии

Украинская хоккейная лига (УХЛ). Финал. Третий матч. Дружковка. «Альтаир». 31 марта

Вчера, 31 марта, в Дружковке на арене «Альтаир» в рамках чемпионата Украинской хоккейной лиги состоялся третий матч финальной серии между «Донбассом» и «Кременчуком».Стартовую двадцатиминутку обе команды провели крайне собранно – даже если дело доходило до броска, на месте оказывались вратари команд. Однако максимальная концентрация гостей дала сбой в концовке: два удаления подряд позволили звену Виктора Захарова дважды расписаться в воротах Эдуарда Захарченко. Авторами забитых шайб стали Захаров (18-я минута) и Егор Егоров (19).Второй отрезок матча подопечные Дмитрия Пидгурского начали ударно – не прошло и минуты как Максим Слыш (21) сумел переиграть Евгения Царегородцева. Впрочем, довольно скоро хоккеисты «Донбасса» восстановили свое преимущество в две шайбы – Александр Сырей (23) мощно бросил по воротам :Кременчука».Концовка встречи прошла в борьбе, однако все попытки хоккеистов «Кременчука» вернуться в игру завершились неудачей.В итоге победа «Донбаса» - 3:1 и подопечные Сергея Витера вновь вышли вперед в финальной серии первого сезона УХЛ – 2:1 (3:1, 3:4 ОТ, 3:1).Напомним, что уже через два дня обе команды вновь сойдутся на льду дружковской арены «Альтаир» в борьбе за титул чемпионов страны.– «Кременчук» (Кременчуг - 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)1:0 Захаров (Сырей, Благой), 17:41 5х3)2:0 Егоров (Кочетков, Петрухно), 18:59 больш.2:1 Слыш (Коренчук, Дегтярев), 20:53 больш.3:1 Сырей (Егоров, Кочетков), 22:51 больш.2:1 (3:1, 3:4 ОТ, 3:1) в пользу «Донбаса»