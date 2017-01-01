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УХЛ. Финал. Третий матч. «Донбасса» обыграл «Кременчук» и повел в серии

УХЛ. Финал. Третий матч. «Донбасса» обыграл «Кременчук» и повел в серии. Фото uhl.com.ua

Вчера, 31 марта, в Дружковке на арене «Альтаир» в рамках чемпионата Украинской хоккейной лиги состоялся третий матч финальной серии между «Донбассом» и «Кременчуком».

Стартовую двадцатиминутку обе команды провели крайне собранно – даже если дело доходило до броска, на месте оказывались вратари команд. Однако максимальная концентрация гостей дала сбой в концовке: два удаления подряд позволили звену Виктора Захарова дважды расписаться в воротах Эдуарда Захарченко. Авторами забитых шайб стали Захаров (18-я минута) и Егор Егоров (19).

Второй отрезок матча подопечные Дмитрия Пидгурского начали ударно – не прошло и минуты как Максим Слыш (21) сумел переиграть Евгения Царегородцева. Впрочем, довольно скоро хоккеисты «Донбасса» восстановили свое преимущество в две шайбы – Александр Сырей  (23) мощно бросил по воротам :Кременчука».

Концовка встречи прошла в борьбе, однако все попытки хоккеистов «Кременчука» вернуться в игру завершились неудачей.

В итоге победа «Донбаса» - 3:1 и подопечные Сергея Витера вновь вышли вперед в финальной серии первого сезона УХЛ – 2:1  (3:1, 3:4 ОТ, 3:1).

Напомним, что уже через два дня обе команды вновь сойдутся на льду дружковской арены «Альтаир» в борьбе за титул чемпионов страны.

Украинская хоккейная лига (УХЛ). Финал. Третий матч. Дружковка. «Альтаир». 31 марта
«Донбасс» (Донецк) – «Кременчук» (Кременчуг - 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
Шайбы:
1:0 Захаров (Сырей, Благой),  17:41 5х3)
2:0 Егоров (Кочетков, Петрухно),  18:59 больш.
2:1 Слыш (Коренчук, Дегтярев), 20:53 больш.
3:1 Сырей (Егоров, Кочетков), 22:51 больш.

Счет в серии: 2:1 (3:1, 3:4 ОТ, 3:1) в пользу «Донбаса»

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