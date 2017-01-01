УХЛ. Виктор Захаров: В этом сезоне ожидаю боевой финал

Вторым финалистом чемпионата Украины по хоккею стал чемпион 2016 года «Донбасс», который у букмекеров – фаворит решающей схватки с «Кременчуком» (1,7 против 2,15).О тяжелом полуфинале с «Кривбассом» (4:1), силе первенства и битве за трофей рассказал нападающий дончан«Кривбасс» хорошо играл, боролся до конца. Им удалось зацепить игру дома, но, считаю, лишний матч нам на пользу – сохраним игровой тонус. В воскресенье встреча не была похожа на игру плей-офф: много голов (5:2), временами был открытый хоккей, у соперника появились возможности, и они забили две шайбы. Но в плей-офф нужно стараться пропускать меньше.В прошлом году «Донбасс» в финальной серии обыграл «Дженералз» - 4:0. Но на самом деле была тяжелая серия. В этом сезоне ожидаю боевой финал, будет тяжелым каждый матч и намного интереснее, чем в прошлом. Поединки «Донбасса» и «Кременчука» дерби в Украине пока не стали, а принципиальность этих игр, наверное, в том, что у нас мало команд и только два лидера.Чуть-чуть изменился тренировочный процесс, тренировки стали более интенсивные, теперь к ним более современный подход, как в Канаде и Европе. Стало больше позитива. Ведь в любом случае, когда меняется тренер – это встряска для команды.Сергей – мой друг, и ребята к нему хорошо относятся. В команду пришел помощник, которого не хватало. Бабинец принес больше позитива. Он отличный нападающий, отдает хорошие передачи, забивает голы, опытный игрок – сколько уже прошел и плей-офф, и финалов. Конкретно усиливает нашу игру в атаке.В начале сезона, когда не было проблем у «Кривбасса» и «Дженералз», конечно, чемпионат был на две, а то и три головы сильнее прошлогоднего. Потом сдал, но в целом, конечно, стало лучше. «Белый Барс» очень здорово выглядел в этом году.Думаю, интерес был бы, но не такой, как в 2012 году. Сейчас у нас в чемпионате нет столько качественных хоккеистов, чтобы собрать две команды звезд.