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УХЛ. Плей-офф. «Донбасс» всухую обыграл «Кривбасс» в первом матче

УХЛ. Плей-офф. «Донбасс» всухую обыграл «Кривбасс» в первом матче. Фото hcdonbass.com

Сегодня, 9 марта, стартовал плей-офф чемпионата в Дружковке состоялся первый матч полуфинальной серии Украинской хоккейной лиги между «Донбассом» и «Кривбассом».

В первом периоде дончане имели подавляющее преимущество, однако так и не смогли воплотить его в заброшенные шайбы. Особенно тяжело гостям пришлось при игре в меньшинстве, когда подопечные Сергея Витера на протяжении долгого времени не выпускали соперника из его зоны, бомбардируя ворота Бесхлебного.

Решающим стал второй период, в котором «Донбасс» забросил гостям четыре безответных шайбы. Их авторами стали нападающие Роман Благой (21-я минута), Олег Шафаренко (24), Евгений Никифоров (38) и защитник Александр Победоносцев (39).

В третьем периоде ни одной из команд не удалось поразить ворота соперников.

В итоге уверенная победа «Донбасса» со счетом 4:0, который повел в серии 1-0. Голкипер дончан Богдан Дьяченко оформил первый шатаут в плей-офф.

Второй матч полуфинальной серии до четырех побед между «Донбассом» и Кривбассом» состоится в Дружковке 11 марта.

Хоккей. Украинская хоккейная лига 2016/2017. Плей-офф. Кременчуг. 8 марта
½ финала. Первый матч.
«Донбасс» (Донецк) «Кривбасс» (Кривой Рог) - 4:0 (0:0, 4:0, 0:0)
Шайбы:
1:0 Благой (Никифоров, Яковлевс), 20:55
2:0 Шафаренко (Петрухно, Благой), 23:01
3:0 Никифоров (Шафаренко), 37:03
4:0 Победоносцев (Бондарев), 38:07

Счет в серии: 1-0
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