УХЛ. Плей-офф. «Донбасс» всухую обыграл «Кривбасс» в первом матче

Хоккей. Украинская хоккейная лига 2016/2017. Плей-офф. Кременчуг. 8 марта

Сегодня, 9 марта, стартовал плей-офф чемпионата в Дружковке состоялся первый матч полуфинальной серии Украинской хоккейной лиги между «Донбассом» и «Кривбассом».В первом периоде дончане имели подавляющее преимущество, однако так и не смогли воплотить его в заброшенные шайбы. Особенно тяжело гостям пришлось при игре в меньшинстве, когда подопечные Сергея Витера на протяжении долгого времени не выпускали соперника из его зоны, бомбардируя ворота Бесхлебного.Решающим стал второй период, в котором «Донбасс» забросил гостям четыре безответных шайбы. Их авторами стали нападающие Роман Благой (21-я минута), Олег Шафаренко (24), Евгений Никифоров (38) и защитник Александр Победоносцев (39).В третьем периоде ни одной из команд не удалось поразить ворота соперников.В итоге уверенная победа «Донбасса» со счетом 4:0, который повел в серии 1-0. Голкипер дончан Богдан Дьяченко оформил первый шатаут в плей-офф.Второй матч полуфинальной серии до четырех побед между «Донбассом» и Кривбассом» состоится в Дружковке 11 марта.1:0 Благой (Никифоров, Яковлевс), 20:552:0 Шафаренко (Петрухно, Благой), 23:013:0 Никифоров (Шафаренко), 37:034:0 Победоносцев (Бондарев), 38:07