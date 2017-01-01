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НХЛ. «Рейнджерс» в овертайме одолел «Тампу», «Вашингтон» проиграл «Далласу» и другие результаты

Тампа-Бэй Лайтнинг — Нью-Йорк Рейнджерс (0:1 ОТ). Голкипер Анти Раанта (Рейнджерс) – первак звезла игрового дня

В ночь на 7 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось четыре матча.

«Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась в овертайме со счетом 1:0.
Единственную шайбу в матче на свой счет записал нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад.

«Даллас Старз» в гостях одолел «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 4:2.
В составе победителей шайбы забросили Девин Шор, Радек Факса, Джейсон Спецца и Патрик Шарп.
За «Вашингтон» голы забили Никлас Бекстрем и Ти Джей Оши.

Официальный сайт НХЛ назвал лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Первой звездой признан голкипер «Рейнджерс» Анти Раанта, сделавший шатаут в матче с «Тампой» (1:0 ОТ) при 38 отраженных бросках.
Второй звездой назван голкипер «Далласа» Кари Лехтонен, отразивший 42 броска из 44 в матче с «Вашингтоном» (4:2).
Третьей звездой дня стал форвард «Сан-Хосе» Джо Торнтон, сделавший 1000-ю передачу в карьере в НХЛ в матче с «Виннипегом» (3:2).

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 34 гола/58 матчей
2. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 32/59
3. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 31/64
4. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 31/66
5. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 30/65

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 22 гола/52 передачи/65 матчей
2. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 29/41/65
3. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 34/35/58
4. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 30/38/66
5. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 29/38/57

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 6 марта
Тампа-Бэй Лайтнинг — Нью-Йорк Рейнджерс — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
0:1 – Зибанеджад (Макдона) – 63:56 (3x3)
Вратари: Ан. Василевский 33/34 – Раанта 38/38

Вашингтон Кэпиталз — Даллас Старз — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
0:1 – Шор (Шарп, Джонс) – 01:48
0:2 – Факса – 24:04
0:3 – Спецца (Бенн, Сегин) – 25:58
1:3 – Бекстрем (Шаттенкирк, Орпик) – 35:52
2:3 – Оши (Алзнер, Бекстрём) – 52:26
2:4 – Шарп – 58:42 (en)
Вратари: Грубауэр 10/10, Холтби 8/11 – Лехтонен 42/44

Оттава Сенаторз  — Бостон Брюинз — 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)
1:0 – 1 Брассар (Мето, Берроуз)- 1:21
2:0 – 3 Пажо (Фанюф) – 3:25
2:1 – 18 Бержерон (Крюг) – 18:27
3:1 – 47 Хоффман (Фанюф, Карлссон)  - 47:50 (5х4)
3:2 – 49 Маршанд (Крюг, Пастрняк) – 49:04 (5х4)
4:2 – 59 Берроуз (Карлссон, Стоун) – 59:10 (en)
Вратари: Андерсон 25/27 – Раск 25/28

Виннипег Джетс — Сан-Хосе Шаркс  — 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
0:1 – Павелски (Карлссон, Диллон) – 09:45
1:1 – Моррисси – 11:27
1:2 – Бедкер (Кутюр) – 47:26 (4x5)
1:3 – Павелски (Власич, Торнтон) – 59:34 (en)
2:3 – Шайфли (Элерс, Лайне) – 59:53 (6x4)
Вратари: Хеллибак 27/29 – Делл 31/33

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  95 очков / 65 матча
2. Коламбус – 88/64
3. Питтсбург – 88/64
4. Рейнджерс – 86/66
5. Монреаль – 82/66
6. Оттава – 78/64
7. Бостон – 74/66
8. Айлендерс – 71/64
9. Торонто – 70/64
10. Флорида – 69/64
11. Тампа-Бэй – 69/65
12. Филадельфия – 68/64
13. Баффало – 66/66
14. Каролина – 62/62
15. Нью-Джерси – 62/65
16. Детройт – 61/63

Западная конференция
1. Миннесота – 90 очков/63 матча
2. Чикаго – 89/65
3. Сан-Хосе – 85/65
4. Эдмонтон – 78/65
5. Анахайм – 76/65
6. Калгари – 76/66
7. Нэшвилл – 73/65
8. Сент-Луис – 69/64
9. Лос-Анджелес – 68/65
10. Виннипег – 66/67
11. Даллас – 64/66
12. Ванкувер – 63/65
13. Аризона – 53/65
14. Колорадо – 37/64
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