НХЛ. «Рейнджерс» в овертайме одолел «Тампу», «Вашингтон» проиграл «Далласу» и другие результаты

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 6 марта

В ночь на 7 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось четыре матча.«Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась в овертайме со счетом 1:0.Единственную шайбу в матче на свой счет записал нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад.«Даллас Старз» в гостях одолел «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 4:2.В составе победителей шайбы забросили Девин Шор, Радек Факса, Джейсон Спецца и Патрик Шарп.За «Вашингтон» голы забили Никлас Бекстрем и Ти Джей Оши.Первой звездой признан голкипер «Рейнджерс» Анти Раанта, сделавший шатаут в матче с «Тампой» (1:0 ОТ) при 38 отраженных бросках.Второй звездой назван голкипер «Далласа» Кари Лехтонен, отразивший 42 броска из 44 в матче с «Вашингтоном» (4:2).Третьей звездой дня стал форвард «Сан-Хосе» Джо Торнтон, сделавший 1000-ю передачу в карьере в НХЛ в матче с «Виннипегом» (3:2).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 34 гола/58 матчей2. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 32/593. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 31/644. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 31/665. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 30/651. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 22 гола/52 передачи/65 матчей2. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 29/41/653. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 34/35/584. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 30/38/665. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 29/38/57Тампа-Бэй Лайтнинг —— 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)0:1 – Зибанеджад (Макдона) – 63:56 (3x3)Ан. Василевский 33/34 – Раанта 38/38Вашингтон Кэпиталз —— 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)0:1 – Шор (Шарп, Джонс) – 01:480:2 – Факса – 24:040:3 – Спецца (Бенн, Сегин) – 25:581:3 – Бекстрем (Шаттенкирк, Орпик) – 35:522:3 – Оши (Алзнер, Бекстрём) – 52:262:4 – Шарп – 58:42 (en)Грубауэр 10/10, Холтби 8/11 – Лехтонен 42/44— Бостон Брюинз — 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)1:0 – 1 Брассар (Мето, Берроуз)- 1:212:0 – 3 Пажо (Фанюф) – 3:252:1 – 18 Бержерон (Крюг) – 18:273:1 – 47 Хоффман (Фанюф, Карлссон) - 47:50 (5х4)3:2 – 49 Маршанд (Крюг, Пастрняк) – 49:04 (5х4)4:2 – 59 Берроуз (Карлссон, Стоун) – 59:10 (en)Андерсон 25/27 – Раск 25/28Виннипег Джетс —— 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)0:1 – Павелски (Карлссон, Диллон) – 09:451:1 – Моррисси – 11:271:2 – Бедкер (Кутюр) – 47:26 (4x5)1:3 – Павелски (Власич, Торнтон) – 59:34 (en)2:3 – Шайфли (Элерс, Лайне) – 59:53 (6x4)Хеллибак 27/29 – Делл 31/331. Вашингтон – 95 очков / 65 матча2. Коламбус – 88/643. Питтсбург – 88/644. Рейнджерс – 86/665. Монреаль – 82/666. Оттава – 78/647. Бостон – 74/668. Айлендерс – 71/649. Торонто – 70/6410. Флорида – 69/6411. Тампа-Бэй – 69/6512. Филадельфия – 68/6413. Баффало – 66/6614. Каролина – 62/6215. Нью-Джерси – 62/6516. Детройт – 61/631. Миннесота – 90 очков/63 матча2. Чикаго – 89/653. Сан-Хосе – 85/654. Эдмонтон – 78/655. Анахайм – 76/656. Калгари – 76/667. Нэшвилл – 73/658. Сент-Луис – 69/649. Лос-Анджелес – 68/6510. Виннипег – 66/6711. Даллас – 64/6612. Ванкувер – 63/6513. Аризона – 53/6514. Колорадо – 37/64